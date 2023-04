NEWS

Andrea Sanna | 25 Aprile 2023

Amici 22

Amici 22 – l’intervento pungente di Cricca

Oggi pomeriggio durante il daytime di Amici 22 un episodio ha scosso gli equilibri della Casetta. Come mostrato dalle immagini Benedetta e Maddalena si sono lasciate andare ad alcune confidenze su Mattia. Le due ballerine hanno espresso pareri per nulla positivi nei confronti del loro compagno di scuola.

Il ragazzo solo il giorno dopo ha scoperto dello sparlare alle spalle da parte delle due allieve di Amici 22 nei suoi confronti e ha confidato di esserci rimasto molto male. A ferirlo in particolare sono però le parole di Benedetta. Se da Maddalena si aspettava questo astio (a detta sua comunque incomprensibile), da parte della sua partner di ballo no. Non dopo tutto quello che hanno affrontato insieme.

In ogni caso Mattia ha avuto un faccia a faccia con tutte e due, ma mentre è sembrato più propenso al dialogo e chiarimento con Benedetta, nei confronti di Maddalena ha avuto da recriminare. I suoi atteggiamenti sempre scontrosi verso di lui, anche senza un apparente motivo e quelle frasi, sono state forti e gli fanno capire che lei ha capito ben poco della sua persona. Questo ha acceso quindi lo scontro.

Gli altri allievi di Amici 22 che hanno assistito allo scontro e hanno visto Mattia in lacrime, si sono schierati dalla sua parte. Da Wax ad Angelina, per passare a Cricca. E proprio il cantautore non è riuscito a trattenersi. Mentre Maddalena cercava di discolparsi o comunque giustificare i suoi pensieri, ha sbottato: “Vogliamo rivedere il video?”, “Dopo quello che abbiamo visto…”, ha aggiunto ancora.

A un certo punto, piuttosto seccato, sempre Cricca rivolgendosi al suo compagno di Amici 22, ha sbottato: “Ci sta essere cattivi, ci sta prendere in giro. Io sono il primo, ma lo faccio davanti a tutti e questo è un messaggio diverso. C’è da chiedere scusa e basta, Sennò peggiori la situazione”, ha detto rivolgendosi alle due ballerine. Poi guardando Mattia: “Matti, cioè… ma per fortuna che ti ha lasciato, ma ringrazia Dio”. Le parole del cantante hanno fatto il giro del web. Nel dettaglio fanno riferimento alla breve relazione che il ballerino e Maddalena hanno avuto nella scuola.