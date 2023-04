Amici 22: Benedetta e Maddalena sparlano di Mattia, lui scopre tutto e scoppia in lacrime

NEWS

Andrea Sanna | 25 Aprile 2023

Amici 22

Mattia scopre che le due ballerine di Amici 22 sparlano di lui

Un daytime di fuoco quello di Amici 22 oggi pomeriggio. La puntata si è aperta con Benedetta e Maddalena intente a parlare di Mattia in stanza da letto ed entrambe gli hanno riservato delle critiche al vetriolo. Hanno detto che lui gioca molto sul fattore estetico sa di essere bello e di piacere alle ragazzine. L’avere un seguito poi, secondo entrambe, è un altro punto a suo favore.

Benedetta e Maddalena si ritrovano in camera e parlano di Mattia #Amici22 pic.twitter.com/ik53cumxrt — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 25, 2023

Le due ballerine non avrebbero mai immaginato che il loro collega di Amici 22 sarebbe venuto a conoscenza delle loro sparlare. Mattia non ha nascosto delusione nel sentire queste affermazioni e ha dichiarato di esserci rimasto davvero molto male. Al contempo si è detto più ferito dalle affermazioni di Benedetta rispetto a quelle di Maddalena. La prima si è sentita in dovere di chiedergli scusa e di aver esagerato.

Il giorno dopo Mattia viene a conoscenza delle parole di Benedetta e Maddalena #Amici22 pic.twitter.com/B0DhlF9qz7 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 25, 2023

Tutti gli altri presenti al confronto si sono schierati dalla parte di Mattia e si sono detti davvero basiti dalle dichiarazioni fatte dalle loro compagne di Amici 22. Cricca, per esempio, abbastanza seccato, rivolgendosi al ballerino ha detto: “Per fortuna vi siete lasciati, ringrazia Dio”. Maddalena a queste affermazioni non ha proferito parola ha replicato. Benedetta ha tentato di rassicurare il ragazzo, mentre lui ha avuto qualcosa da dire ancora a Maddalena….

Mattia ha qualcosa da dire a Maddalena #Amici22 pic.twitter.com/WSOQEGTSnq — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 25, 2023

Il confronto tra Mattia e Maddalena è proseguito e non si è giunti a un punto d’incontro…

Continua il confronto tra Mattia e Maddalena… #Amici22 pic.twitter.com/af90X7CmlU — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 25, 2023

Benedetta ha cercato nuovamente un confronto con Mattia che, all’inizio, a chiesto un po’ di spazio. I due ballerini di Amici 22 si sono poi divisi dal resto del gruppo e hanno avuto modo di chiarirsi. Benedetta ha spiegato di essersi lasciata trascinare da Maddalena e di aver detto delle cose che non pensa.

Poco dopo Benedetta cerca un chiarimento con Mattia #Amici22 pic.twitter.com/w1OvDHqU0L — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 25, 2023

Infine un ennesimo faccia a faccia tra Mattia e Maddalena nella Casetta di Amici 22…

Mattia e Maddalena faccia a faccia #Amici22 pic.twitter.com/hcS0UhF6z1 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 25, 2023

Cambieranno le cose tra Mattia e le due ballerine in queste ultime settimane di permanenza ad Amici 22?