Chi è Victor Vernicos: canzone cantante Grecia Eurovision 2023

Nicolò Figini | 11 Maggio 2023

La prima semifinale del Contest va in onda il 9 maggio 2023, mentre la seconda semifinale è trasmessa su Rai 2 il 10 maggio dello stesso anno. La finale si svolgerà sabato 13 maggio, ma solo alcuni Paesi si possono qualificare. Tra gli artisti che ci provano troviamo anche Victor Vernicos, cantante che rappresenta la Grecia all’Eurovision 2023.

Chi è Victor Vernicos

Nome e Cognome: Viktōr Vernikos Jørgensen

Nome d’arte: Victor Vernicos

Data di nascita: 23 ottobre 2006

Luogo di Nascita: Atene (Grecia)

Età: 16 anni

Altezza: 1 metro e 77 centimetri

Peso: 74 kg

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: cantante

Fidanzata: single

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @victorvernicos

Victor Vernicos età e biografia

Scopriamo le informazioni necessarie per conoscere Victor Vernicos, rappresentante della Grecia all’Eurovision 2023. Il cantante è nato ad Atene il 23 ottobre 2006. La sua età, quindi, è di soli 16 anni. Ha un’altezza pari a 1 metro e 77 centimetri. Il peso è di 74 chili.

Della sua famiglia sappiamo che la madre ha origini greche, mentre il padre è danese. Non sembra avere fratelli o sorelle. È imparentato con la fotografa Marina Vernikou, cugina della mamma.

Non sappiamo nulla circa i suoi studi, ma siamo a conoscenza del fatto che fin da piccolo ha preso lezioni di canto. Sa suonare la chitarra e il pianoforte.

Adora il cibo greco, soprattutto due piatti che si chiamano souvlaki e loukoumades. Ama la musica dei Beatles, in particolare la canzone “Yesterday“, e quella dei Maneskin, come per esempio il brano “Coraline“.

Vita privata

Cosa sappiamo della vita privata di Victor Vernicos, cantante che rappresenta la Grecia all’Eurovision 2023?

Sembra una persona abbastanza riservata, soprattutto sotto il punto di vista sentimentale.

Al momento dovrebbe essere single e non avere una fidanzata. Sul web esiste un video in cui fa ascoltare alla madre la canzone scritta per la sua ex fidanzata.

Dove seguire Victor Vernicos: Instagram e social

Dove seguire sui social Victor Vernicos? Ha una pagina Facebook il cui ultimo post risale a febbraio 2023.

Possiede un canale YouTube e anche un account su TikTok. Possiamo trovarlo anche su Spotify.

Lo troviamo anche su Twitter, nonostante non venga aggiornato dal 2022. Infine notiamo anche la sua presenza su Instagram.

Carriera

La carriera di Victor Vernicos ha inizio di recente, in quanto è davvero molto giovane. Inizia a scrivere le sue canzoni all’età di 11 anni e produce la sua musica dal 2021.

Nel 2020, invece, pubblica il suo singolo di debutto intitolato “Apart“. Nel gennaio del 2023 l’emittente radiotelevisiva ERT ha selezionato cinque candidati per rappresentare la Grecia all’Eurovision.

Alla fine è stato scelto Victor Vernicos, il quale presenta la canzone “What They Say“.

Album e canzoni

Entrando più nel dettaglio circa la sua carriera musicale, Victor Vernicos non ha ancora mai pubblicato album. Tuttavia, il rappresentante della Grecia ha rilasciato diverse canzoni:

Apart (2020)

(2020) Fake Club (2021)

(2021) Hope it’s in Heaven (2021)

(2021) Youthful Eyes (2022)

(2022) Mean To (2022)

(2022) Out of This World (2022)

(2022) Brutally Honest with You (2022)

(2022) What They Say (2023)

Victor Vernicos all’Eurovision 2023

Victor Vernicos, cantante dell’Eurovision 2023 per la Grecia, comincia la sua avventura durante la seconda semifinale.

Per quanto riguarda le prove avvenute i primi giorni di maggio, il sito ufficiale del Contest ha così commentato:

“Le sue mosse di ballo faranno scatenare tutta l’arena. Ed Sheeran è uno delle sue influenze musicali. Si può davvero percepire nella canzone ‘What They Say’. Una performance confortante e sicura. La delegazione greca dovrebbe andarne fiera”.

Scopriamo una parte del testo e come è nata la canzone…

Testo e canzone

La canzone di Victor Vernicos, rappresentante della Grecia all’Eurovision 2023, si intitola “What They Say“. Andiamo a leggere un piccolo estratto del testo:

Nostalgic mind,

I miss the days when my heart wouldn’t ache and

I’m drowning, time

Quicksand of life, we don’t live to die

Now I’m tryna, fight

All of the lights that leave me so blind

As a writer

But I’m not an actor no I don’t live my own

Life and I hate my feelings

Intervistato dal podcast ufficiale del Contest ha dichiarato di aver scritto questa canzone quando aveva solo 14 anni:

“L’ho scritta quando avevo 14 anni, la prima volta che ho davvero provato l’ansia. E quell’ansia è arrivata dopo che aver capito che i miei sogni si sarebbero davvero potuti realizzare. A 14 anni è stato davvero tanto da assimilare”.

Sul sito ufficiale dell’Eurovision potete trovare il testo completo della canzone. Proseguiamo con i concorrenti…

I concorrenti dell’Eurovision 2023

Qui di seguito possiamo vedere più nel dettaglio i concorrenti che si sono esibiti nella prima semifinale. Alcuni di loro hanno potuto accedere alla serata finale dell’Eurovision 2023:

Arzebaijan TuralTuranX – Tell Me More

TuralTuranX – Tell Me More Croazia Let 3 – Mama ŠČ! ( FINALE )

Let 3 – Mama ŠČ! ( ) Repubblica Ceca Vesna – My Sister’s Crown ( FINALE )

Vesna – My Sister’s Crown ( ) Finlandia Käärijä – Cah cha cha

Käärijä – Cah cha cha Irlanda Wild Youth – We Are One

Wild Youth – We Are One Israele Noa Kirel – Unicorn ( FINALE )

Noa Kirel – Unicorn ( ) Lettonia Sudden Lights – Aija

Sudden Lights – Aija Malta The Busker – Dance (Our Own Party)

The Busker – Dance (Our Own Party) Moldavia Pasha Perfeni – Soarele şi Luna ( FINALE )

Pasha Perfeni – Soarele şi Luna ( ) Paesi Bassi Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight

Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight Norvegia Alessandra – Queen of Kings ( FINALE )

Alessandra – Queen of Kings ( ) Portogallo Mimicat – Ai Coração ( FINALE )

Mimicat – Ai Coração ( ) Serbia Luke Black – Samo Mi Se Spava ( FINALE )

Luke Black – Samo Mi Se Spava ( ) Svezia Loreen – Tattoo ( FINALE )

Loreen – Tattoo ( ) Svizzera Remo Forrer – Watergun (FINALE)

Per quanto riguarda la seconda semifinale dell’Eurovision, in onda il 10 maggio 2023, troviamo invece il cantante rappresentante della Grecia Victor Vernicos con la canzone “What They Say“:

Albania Albina & Familja Kelmendi – Duje

Albina & Familja Kelmendi – Duje Armenia Brunette – Future Lover

Brunette – Future Lover Australia Voyager – Promise

Voyager – Promise Austria Teya & Selena – Who the Hell is Edgar?

Teya & Selena – Who the Hell is Edgar? Belgio Gustaph – Because of You

Gustaph – Because of You Cipro Andrew Lambrou – Break a Broken Heart

Andrew Lambrou – Break a Broken Heart Danimarca Reiley – Breaking My Heart

Reiley – Breaking My Heart Estonia Alika – Bridges

Alika – Bridges Georgia Iru – Echo

Iru – Echo Grecia Victor Vernicos – What They Say

Victor Vernicos – What They Say Islanda Diljà – Power

Diljà – Power Lituania Monika Linkyté – Stay

Monika Linkyté – Stay Polonia Blanka – Solo

Blanka – Solo Romania Theodor Andrei – D.G.T (Off and On)

Theodor Andrei – D.G.T (Off and On) San Marino Piqued Jacks – Like an Animal

Piqued Jacks – Like an Animal Slovenia Joker Out – Carpe Diem

Tra i concorrenti che hanno accesso di diritto alla finale dell’Eurovision 2023, invece, troviamo:

Francia La Zarra – Evidemment

La Zarra – Evidemment Germania Lord of the Lost – Blood & Glitter

Lord of the Lost – Blood & Glitter Italia Marco Mengoni – Due Vite

Marco Mengoni – Due Vite Spagna Blanca Paloma – Eaea

Blanca Paloma – Eaea Ucraina TVORCHI – Heart of Steel

TVORCHI – Heart of Steel Regno Unito Mea Muller – I Wrote a Song

Procediamo, quindi, con il percorso di Victor Vernicos…

Il percorso di Victor all’Eurovision 2023

Victor Vernicos comincia il suo percorso all’Eurovision 2023 durante la seconda semifinale, in onda il 10 maggio. Presto scopriremo se riuscirà a conquistarsi un posto nella finale di sabato 13 maggio oppure no.