Nicolò Figini | 30 Gennaio 2023

Amici 22

L’eliminazione di Eleonora ad Amici 22

Nel daily di Amici 22 di oggi pomeriggio, 30 gennaio 2023, abbiamo visto Raimondo Todaro chiedere alla sua allieva Eleonora Cabras di incontrarlo. Questa ragazza ha passato le ultime tre settimane nella scuola e per lui adesso è arrivato il momento di tirare le somme in vista del Serale. Todaro l’ha voluta nel talent perché crede fermamente che lei sia una latinista eccellente. Però ha anche molte cose su cui lavorare e l’ha notato nel corso delle prove. Purtroppo il tempo è molto poco e non ce n’è abbastanza per riempire tutte le lacune.

Per tale ragione, come vediamo anche dal video qui sotto, ha deciso che è giunto il momento di lasciarla andare. Raimondo, però, desidera e le chiede che lei non smetta mai di ballare e di continuare ad amare ciò che fa ogni giorno. Crede in lei e vede un futuro luminoso in questa disciplina:

“Il potenziale ce l’hai, ma il lavoro che dobbiamo fare non ce la facciamo a farlo qui con il tempo che abbiamo. Mi piace come ballerina, ma andare avanti non avrebbe senso. Non devi mollare, continua a studiare. Capito?“.

Il maestro Todaro in vista del Serale che si avvicina ha dovuto prendere una decisione molto importante: per Eleonora il percorso nella scuola di #Amici22 si ferma qui. pic.twitter.com/aJ77HhZfQk — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 30, 2023

L’allieva di Amici 22, tra le lacrime, ha affermato che se lo aspettava che sarebbe uscita anche a causa delle sue posizioni in classifica. Una volta tornata in casetta ha dato la notizia a tutti gli altri compagni, i quali sono rimasti molto sorpresi e sono corsi ad abbracciarla. Maddalena, per esempio, le ha detto che in poco tempo è riuscita a entrare nel cuore di tutti quanti.

