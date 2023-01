Chi è Eleonora Cabras di Amici 22? Età e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 15 Gennaio 2023

Tutto su Eleonora Cabras, ballerina concorrente ad Amici 22.

Chi è Eleonora Cabras

Nome e Cognome: Eleonora Cabras

Data di nascita: 31 luglio

Luogo di Nascita: Sardegna

Età: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Leone

Professione: ballerina

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: non in zone visibili

Profilo Instagram: @eleonoracabrasss

Eleonora Cabras età e biografia

Andiamo a scoprire qualche informazione in più su Eleonora Cabras, ballerina di Amici 22. Ora che sappiamo il suo nome e cognome se vi state chiedendo di dove è, la risposta è la Sardegna. La data di nascita non la conosciamo con esattezza, ma è nata il 31 luglio. Nessuna notizia su altezza, peso o età.

Anche per quanto riguarda la madre o il padre non si hanno dettagli. Così per quanto concerne fratelli o sorelle. Sappiamo che ha sempre studiato latino-americano.

Dice di sé di essere una persona amorevole, ma a causa di alcune sue espressioni facciali chi non la conosce la ritiene antipatica.

Vita privata: Eleonora di Amici è fidanzata?

Forse qualcuno di voi potrebbe chiedersi se Eleonora Cabras di Amici 22 è fidanzata oppure no. Sappiamo che il fidanzato dovrebbe chiamarsi Marco e starebbero insieme da quasi tre anni. Di lui non c’è traccia da un paio di mesi.

Forse con il passare delle settimane scopriremo molti più dettagli sulla vita privata della ballerina. Passiamo, ora, ai profili social…

Dove seguire Eleonora Cabras: Instagram e social

Dove abbiamo l’occasione di seguire Eleonora Cabras sui social? Non troviamo traccia di lei su Twitter. Tuttavia risulta presente su Facebook e su Instagram.

Qui è seguita da circa 15mila persone. All’interno dell’account ha diverse fotografia che la ritraggono al mare o mentre si rilassa in giro per Roma.

Possibile seguirla anche su TikTok dove conta quasi 14mila follower.

Eleonora Cabras ad Amici 22

Eleonora Cabras entra nella casetta in maniera ufficiale nel mese di gennaio 2023. Come possiamo vedere anche nel video QUI, la concorrente di Amici 22 conosce tutti i suoi compagni d’avventura e fa anche una rivelazione.

La ballerina, infatti, aveva già tentato l’ingresso nella scuola durante Amici 21, tuttavia Eleonora è stata battuta in una sfida da Mattia Zenzola. Entrambi, infatti, sono esperti di balli latino-americani.

Adesso il suo insegnante è Raimondo Todaro. Parlando con i ragazzi, inoltre, rivela che è da molto tempo che non balla più in coppia. Da piccola l’ha fatto per quattro anni, poi “ho sempre avuto il vizio di tirare i ballerini. Cioè, l’uomo sono io. E tutti mi dicevano di smetterla“.

Ma andiamo a scoprire, ora, gli allievi di Amici 22…

Il percorso di Eleonora ad Amici

Il percorso di Eleonora Cabras ha inizio ufficialmente nel mese di gennaio 2023. Lei viene convocata già in prova a dicembre 2022, poco prima delle vacanze natalizie. In seguito viene fatta entrare come allieva durante l’appuntamento in cui è ospite la ballerina Rossella Brescia

Poco dopo aver fatto il suo ingresso in casetta, la maestra Celentano le invia una busta con un compito. Tuttavia non si è lasciata abbattere, al contrario si è sentita motivata. Vedremo più avanti come se la caverà.

IN AGGIORNAMENTO