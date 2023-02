Amici 22, Eleonora lancia frecciatine dopo l’eliminazione

NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Febbraio 2023

Amici 22

Eleonora parla dopo l’eliminazione da Amici 22

Sono giorni pieni di colpi di scena questi ad Amici 22. Poche ore fa infatti Raimondo Todaro ha deciso di eliminare dalla scuola la sua allieva Eleonora, che solo tre settimane fa aveva ottenuto la maglia. Il professore ha infatti spiegato alla ballerina di aver calcolato male i tempi, e di non riuscire a svolgere con lei tutto il lavoro necessario a così poche settimane del Serale, che come sappiamo partirà a marzo. Eleonora ha dunque dovuto salutare i suoi compagni, ed è tornata alla sua vita di sempre. In queste ore intanto la Cabras ha fatto anche ritorno sui social, e ha pubblicato un post in cui ha parlato della fine della sua esperienza, ringraziando anche tutti coloro che l’hanno sostenuta e supportata in queste settimane. Queste le sue dichiarazioni:

“Finisce qui il mio percorso nella scuola di Amici, seppur breve è stata un’esperienza che mi ha cambiato la vita. Auguro a tutti i ragazzi che coltivano la mia stessa passione di vivere questo sogno. Grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuta, vi voglio bene”.

In seguito però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Dopo l’eliminazione da Amici 22 infatti Eleonora sembrerebbe aver lanciato delle frecciatine che sono state notate da alcuni fan. A chi le ha chiesto se il prossimo anno tornerà a far parte del talent show la ballerina ha infatti risposto postando una frase della canzone di Angelina, che afferma: “Oggi ho capito che…che cosa ho capito? Niente”.

Secondo i più dunque Eleonora avrebbe voluto lanciare delle frecciatine, e in breve il filmato ha fatto il giro dei social. I fan tuttavia continuano a sperare di ritrovare la ballerina all’interno della scuola il prossimo anno, e non è da escludere dunque che la Cabras possa riottenere la maglia.