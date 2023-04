NEWS

Andrea Sanna | 7 Aprile 2023

Amici 22

L’eliminato della quarta puntata di Amici 22

Come abbiamo già ripreso dalle anticipazioni riportate da Super Guida TV e Amici News, ieri si è tenuta la registrazione della quarta puntata del Serale di Amici 22. Un appuntamento che, stando a quanto già emerso, ha rivelato diversi colpi di scena e attimi di tensione, da portare persino Maria De Filippi a portare la calma. I più si chiedono però chi sia l’eliminato al termine della gara. E a riguardo sono emersi alcuni rumor.

Partiamo per ordine però. La prima manche della quarta puntata di Amici 22 si è aperta con la squadra Cuccarini – Emanuel che ha sfidato la squadra guidata da Arisa – Todaro. A trionfare sono stati i primi che hanno mandato in nomination Alessio, Wax e Mattia. Il primo eliminato provvisorio è Alessio.

Durante la seconda partita, invece Zerbi e la Celentano hanno avuto la meglio su Cuccarini e Todaro, mandando a rischio eliminazione Angelina. Una scelta sicuramente fatta per strategia, che ha spiazzato in tanti.

Dalla terza manche di Amici 22 sappiamo invece scontro tra la squadra di Rudy e della maestra Celentano, contro Arisa e Todaro. I primi ne sono usciti nuovamente vincitori. Di fronte ai giudici sono finiti Mattia e Wax, con il primo come eliminato in via momentanea.

Dalle anticipazioni di questa quarta puntata del Serale di Amici 22 sappiamo quinti che a rischiare grosso sono Alessio, Angelina e Mattia. Al termine della prima esibizione, però, la cantante è stata salvata dai giudici.

Al ballottaggio finale sono quindi rimasti Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola, entrambi ballerini. Uno dei due ha definitivamente lasciato la scuola di Amici 22. Partiamo con il dire che quanto vi stiamo per dire è da prendere con i guanti, ma tra i due a essere più in bilico pare sia proprio Alessio. Il web è certo che in questo scontro possa essere lui l’allievo che verrà sacrificato e che dunque dovrà tornare a casa.

D’altro canto, però, c’è anche chi non esclude un ipotetico colpo di scena con l’eliminazione di Mattia, anche se al momento sembra poco probabile. In ogni caso capiremo dalla puntata di domani sera di Amici 22 come andrà a finire.