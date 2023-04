Damiano David cambia ancora look e punta al biondo platino (FOTO)

NEWS

Nicolò Figini | 7 Aprile 2023

Il nuovo look di Damiano David

In questi giorni Damiano David ha fatto molto parlare di sé per un video in cui si è improvvisato chef e ha preparato il pesto con un sex toy. A seguire, poi, lo abbiamo visto mandare un videomessaggio alla sua fidanzata, Giorgia Soleri, concorrente della nuova edizione di Pechino Express. Il leader dei Maneskin ha voluto farle sentire tutto il suo sostegno e l’influencer non è riuscita a trattenersi: “Ciao Papi. Siamo tutti qui che ti aspettiamo. Pensa solo a divertirti e vinci“. Lei ha replicato:

“Mi sono sempre considerata una persona super indipendente: raramente soffro la mancanza delle persone a cui voglio bene, invece in questi giorni colpiva qui, sul coppino”.

Oggi, invece, di Damiano David parliamo in relazione a un suo nuovo cambio di look. Nel tempo siamo stati abituati a vederlo trasformare, soprattutto per quanto riguarda le sue acconciature. Diversi mesi fa aveva scelto i capelli lunghi, per poi apparire su Instagram rasato a zero. Questa volta si è modificato il colore, passando da castano scuro a biondo platino.

Qui sotto possiamo vedere l’immagine pubblicata nelle Stories del social fotografico. Si legge: “Blondie getting stage ready, oops“, che si traduce in “Il biondino si prepara a salire sul palco“. Vi che cosa ne pensate? Vi piace di più adesso, stava meglio prima oppure secondo voi è sempre affascinante? Diteci la vostra facendocelo sapere con un commento.

Nel mentre Damiano David e i Maneskin si godono il successo che la loro band sta avendo in tutto il mondo. Pochi giorni fa, per esempio, sono tornati in concerto a Milano, al Forum di Assago, incantando tutto il pubblico. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.