NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Marzo 2023

Amici 22

Scoppia la lite ad Amici 22

Si accendono gli animi ad Amici 22. Nel corso della seconda puntata del Serale infatti non sono mancate le liti e ad avere un duro faccia a faccia sono stati Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Chi ha seguito il daytime sa bene che in questi giorni il professore ha inviato un guanto di sfida a Ramon, chiedendo che il ballerino si scontrasse col suo allievo Samu. Emanuel ha voluto che i due allievi si sfidassero su una coreografia hip hop, nonostante l’allievo della Celentano non abbia mai studiato questo stile.

Alessandra tuttavia ha deciso di accettare il guanto, e questa sera così i due ballerini si sono esibiti. Poco prima della performance di Ramon però tra Emanuel e la Celentano è scoppiata un’accesa lite, che ha immediatamente attirato l’attenzione del web. Tra i due sono volate parole grosse e ben presto gli animi si sono scaldati. Ma non è finita qui.

Al momento delle votazioni infatti c’è stata una discussione anche tra Emanuel Lo e Cristiano Malgioglio. La giuria di Amici 22 infatti non ha ritenuto equo lo scontro tra Samu e Ramon e quando Giuseppe Giofrè si è rifiutato di votare la prova è stata annullata (QUI per il video).

Ma che altro accadrà nel corso del serata? Non resta che attendere per scoprirlo.