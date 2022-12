NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Dicembre 2022

Amici 22

Ecco cosa sta accadendo fuori da Amici 22

Giorni decisamente movimentati gli ultimi per gli allievi di Amici 22. I cantanti e i ballerini hanno infatti ricevuto l’ennesimo provvedimento disciplinare per via delle pulizie in casetta. Tuttavia stavolta i ragazzi hanno iniziato anche ad accusarsi tra loro. Non tutti infatti tralasciano le pulizie, e alcuni dei protagonisti di questa edizione, facendo più del dovuto, non hanno ritenuto giusto finire in punizione per via dei loro compagni. A finire nel mirino non solo degli allievi, ma anche del web, è stato in particolare Mattia. Il ballerino di latino infatti, secondo la maggior parte della classe, sarebbe uno di quelli che si danno meno da fare in casetta. Zenzola però, non trovandosi d’accordo con i suoi compagni, ha più volte espresso il suo pensiero, affermando di non meritare una punizione.

Sui social intanto numerosi utenti hanno duramente attaccato Mattia, scagliandosi duramente contro di lui. Ma non solo. Alcuni leoni da tastiera hanno anche minacciato la famiglia e gli amici del ballerino, e a quel punto la mamma dell’allievo di Amici 22 è stata costretta a chiudere temporaneamente il suo profilo Twitter. A intervenire nel mentre è stato Christian Stefanelli, protagonista della scorsa edizione, che come sappiamo ha un rapporto speciale con Mattia. Nelle ultime ore così il ballerino ha difeso a spada tratta Zenzola, scagliandosi a sua volta contro le malelingue del web. Come se non bastasse Christian ha anche postato uno dei tanti messaggi contro Mattia, annunciando battaglie legali e lanciando un importante messaggio. Queste le sue parole:

“Denunciate sempre. La violenza va sempre denunciata. Migliaia di messaggi così, ora basta. Ci sono anche tante minacce di morte a noi e alla nostra famiglia. Giustizia verrà fatta”.

La mamma di Mattia costretta a chiudere il profilo Twitter per i troppi insulti che suo figlio, Mattia, sta ricevendo inerente a quello successo durante questa settimana.

Dall’altra parte Christian dice “giustizia verrà fatta”.#Amici22 pic.twitter.com/H9kdBbcH6U — AMICI NEWS (@amicii_news) December 1, 2022

Naturalmente noi di Novella2000.it condividiamo a pieno le parole di Christian Stefanelli, e condanniamo ogni forma di violenza. Domenica nel mentre durante la nuova puntata di Amici 22 scopriremo che tipo di punizione riceveranno gli allievi della scuola. Appuntamento come sempre alle 14.00 su Canale 5.