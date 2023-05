Amici 22, la Fascino rompe il silenzio sulle sorti del Serale

NEWS

Nicolò Figini | 2 Maggio 2023

Amici 22

Le dichiarazioni della Fascino su Amici 22

Nuovo aggiornamento per quanto riguarda Amici 22 e questa volta a parlare è la Fascino di Maria De Filippi. Ma prima di arrivarci facciamo un passo indietro per fare un ripasso della situazione. Qualche giorno fa si è diffuso il rumor secondo il quale due allievi sarebbero stati contagiati dal Covid. Si erano fatti i nomi di Mattia e Maddalena, ma non c’era stata alcuna conferma. Anzi, la madre della ballerina aveva smentito tutto quanto.

Oggi, però, è giunta voce che i casi sarebbero saliti a quattro tra gli allievi e a dieci tra i tecnici dello studio. Una situazione complicata vista la registrazione imminente della semifinale, la quale era prevista per giovedì 4 maggio 2023. A questo punto una nuova indiscrezione annunciava lo slittamento delle riprese.

Nulla di ufficiale fino a questo momento. La Fascino di Maria De Filippi, infatti, ha rilasciato la sua prima dichiarazione a FanPage rompendo il silenzio. Questo il messaggio comunicato:

“Non siamo in grado di prevedere nulla, davanti al Covid non possiamo fare nulla. La semifinale potrebbe essere spostata, ma attendiamo notizie dalla produzione”.

Al momento, quindi, non ci sono ancora certezze. Vedremo solo con il tempo, ora dopo ora, che cosa accadrà per quanto riguarda la semifinale di Amici 22. Come detto dalla società di produzione a cui fanno capo le trasmissioni della De Filippi, infatti, il Covid è una grande incognita e non si può fare nulla se non aspettare.

