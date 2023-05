NEWS

Nicolò Figini | 2 Maggio 2023

Amici 22

Annullata la registrazione della semifinale di Amici 22

Continuano gli aggiornamenti in merito ad Amici 22. Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia secondo la quale un paio di studenti sarebbero stati contagiati dal Coronavirus. I nomi fatti sono stati quelli di Maddalena Svevi e Mattia Zenzola. La madre della ballerina, come ha riportato Amedeo Venza, però ha smentito affermando che la figlia stava bene e si stava allenando per la puntata del Serale:

La mamma di Maddalena, attraverso un direct, smentisce il fatto che la figlia abbia preso il Covid! L’ha sentita in forma e felice del suo percorso”.

Poco fa, inoltre, è uscita l’indiscrezione in base alla quale il numero dei positivi al Covid sarebbe salito a quattro per quanto riguarda gli allievi e a dieci tra i tecnici di studio. Fino a quel momento non si sapeva nulla in merito a cosa sarebbe successo alla registrazione della semifinale.

Adesso arriva il primo annuncio da parte di Amici News, pagina Twitter sempre aggiornata sul talent di Maria De Filippi. Sembrerebbe che la registrazione della semifinale, che sarebbe dovuta avvenire giovedì 4 maggio 2023, sia stata annullata. Al momento, inoltre, non si conosce la nuova data.

Questo significa che, molto probabilmente, la puntata di Amici 22 che sarebbe dovuta andare in onda sabato slitterà di conseguenza. Ovviamente se si dovesse spostare la registrazione di una settimana. Se, invece, si riuscisse a tornare in studio almeno venerdì, allora sarebbe possibile la messa in onda regolare. Staremo a vedere quello che accadrà. Al momento è tutto molto incerto.

Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più. Continuate a seguirci, nel frattempo, per non perdervi tante altre news.