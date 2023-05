NEWS

Andrea Sanna | 1 Maggio 2023

Amici 22

Chi avrebbe contratto il Covid ad Amici 22

Da qualche giorno sui social si sta molto parlando dei presunti casi di Covid che si sarebbero verificati nella scuola di Amici 22 dopo la puntata del Serale. A lanciare l’indiscrezione è stato Dagospia mediante il giornalista Giuseppe Candela:

“FLASH! AMICI 22 COL COVID: DUE CONCORRENTI DEL TALENT SHOW SONO RISULTATI POSITIVI. LA PUNTATA DI QUESTA SERA ANDRÀ REGOLARMENTE IN ONDA SU CANALE 5 PERCHÉ REGISTRATA GIOVEDÌ SCORSO. RISCHIO SLITTAMENTO PER LA SEMIFINALE PREVISTA SABATO 6 MAGGIO”.

La puntata di sabato come sappiamo è andata regolarmente in onda e c’erano dei dubbi, invece, sulla registrazione della semifinale, a rischio spostamento. Ieri è spuntata invece l’indiscrezione che non dovrebbe esserci alcun problema e che Amici andrà regolarmente in onda sabato 6 maggio e la registrazione si terrà durante il pomeriggio del 4 maggio. Così facendo non dovrebbe cambiare nulla. A confermare il tutto Amici News e Gossip TV su Twitter.

Adesso in queste ultime ore è emersa una nuova news da Amici Notizie, che fa sapere che i due allievi che avrebbero contratto il Covid sarebbero Mattia Zenzola e Maddalena Svevi. Entrambi i ballerini, se così fosse, dovrebbero essere quindi in isolamento.

Il post su Amici 22

A oggi l’indiscrezione sui presunti casi di Covid non sembra trovare conferme da parte della trasmissione di Amici 22. Vedremo se oggi nel corso del daytime, in onda regolarmente alle 16:10 su Canale 5, verrà fatta chiarezza su questi rumor.