Nicolò Figini | 2 Maggio 2023

La replica di Micol Incorvaia

Qualche giorno fa Micol Incorvaia ha fatto delle Stories in cui si lamentava di essere stata svegliata dal corriere Amazon alle 09:30. Questo fatto è stato ripreso da alcuni comici in Tv, tra cui Fiorello e Luciana Littizzetto. Quest’ultima, nel corso del suo intervento a Che Tempo Che Fa, ha scritto una lettera per l’ex vippona. Qui di seguito un estratto:

“Cara Micol, grande fratella vip. Grandissima sorella di Incorvaia, signorina di Signorini. Pioniera del bello che deve ancora arrivare. Sono il fattorino di Amazon. Mi spiace di averti tirata giù dal letto a quell’ora infame, obbligandoti a fare due passi. Avrei dovuto immaginare che tu dormissi ancora. Mi sono sentito sporco nell’anima.

Colpevole fino al terzo grado di giudizio. Nominami pure come al Grande Fratello e condannami senza nemmeno il televoto. Io che mi ero comodamente alzato alle cinque per andare a ritirare il furgone e alle sei iniziato il mio giro di consegne. Errore mio. Dovevo aspettare che ti svegliassi tesoro, strappandomi i peli del naso nell’attesa”.

Oggi pomeriggio, però, in un video ha risposto a questa satira sul suo conto ammettendo di aver riso anche lei. Tuttavia, sostiene Micol Incorvaia, prima di parlare le persone dovrebbero informarsi un minimo:

“Molto sinceramente ti dico che ho riso anche io. Per quanto certe uscite non fossero di buon gusto. Quello che mi ha fatto ridere di meno è stata la disinformazione e il modo in cui questa genera cattiveria da parte di gente che non ha a che fare con te e non si documenta prima di prendersi la briga di venire a insultarti. […] Il mio tono era assolutamente ironico e io chiarivo il fatto che stessi subendo dei ritmi di vita sfalsati, che non corrispondevano più alla vita reale”.

Ecco, quindi, la spiegazione di Micol Incorvaia.