Andrea Sanna | 18 Agosto 2023

Amici 22

Federica di Amici 22 ha svelato che non voleva presentarsi alla prima puntata e come ha cambiato idea: “Mi spaventava”

Amici 22, il retroscena di Federica

Lorella Cuccarini nella nuova puntata di Dimmi di te ha accolto Federica Andreani di Amici 22. La cantante ha rivelato un retroscena legato ai provini. Come raccontato infatti la giovane non voleva più presentarsi durante la puntata della formazione della classe, perché intimorita.

Sappiamo infatti che Federica Andreani, a differenza di altri suoi compagni di Amici 22, non aveva mai studiato canto. Da autodidatta cantava nella sua camera e anche l’idea di mandare il video per i casting è nata un pomeriggio, dopo aver visto la pubblicità in TV:

“Quando mandai il video per il provino lo mandai senza motivo, così. Era un pomeriggio. Dopo l’accademia di parrucchiera ho deciso di mandare quel video. Tra tanti non pensavo chiamassero me. A casa mi dicevano di vivermi tutto e divertirmi. Non avevo nulla da perdere, ma tanto da guadagnare”

Nonostante questo però, come dicevamo, Federica di Amici 22 ha avuto un ripensamento tanto da decidere di mollare tutto a un passo dal traguardo. La redazione però è riuscita a farla ragionare. Ecco cosa ha raccontato:

“Feci i provini, ma il fatto di non aver mai studiato e cantato davanti a tanta gente, nemmeno davanti ai miei, mi spaventava. Prima d’ora io cantavo solo nella mia stanza, certa che quello che facevo potesse funzionare. Ma nessuno mi aveva mai sentita prima”, ha ammesso l’ex allieva di Amici 22.

Questo ha scaturito in lei attimi di incertezze, come confidato: “Mi stavo mettendo in una situazione più grande di me, pensai. Così il giorno prima della prima puntata, decisi di non presentarmi. Chiamai la redazione dicendo di non essere adatta. Poi mi convinsero a provarci perché non si poteva sapere. Poi è andata bene. È stato un atto di coraggio”.

Insomma per fortuna Federica ha accettato i consigli dati, riuscendo poi ad accedere al programma, arrivando persino al Serale di Amici 22. Non ha vinto ma ha comunque conquistato il cuore di tanti fan.