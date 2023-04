NEWS

Andrea Sanna | 16 Aprile 2023

Amici 22

Ieri sera durante il Serale di Amici 22 ha molto colpito il bacio “fuori programma” che Benedetta Vari e Mattia Zenzola si sono scambiati. Pare non fosse previsto dalla coreografia e se c’è chi sogna qualcosa di più tra loro, c’è chi precisa si sia verificato per sbaglio e che volessero darsi solo un bacio sulla guancia.

In ogni caso l’accaduto ha creato clamore, tanto che c’è chi ha scomodato persino il fidanzato della ballerina di Amici 22 (già eliminata ma rimasta in Casetta proprio per aiutare Mattia come partner di ballo). Mentre il gossip sui ballerini avanza, come dicevamo, qualcuno ha pensato bene di infastidire la dolce metà della danzatrice con dei messaggi sui social.

A questo punto Simone, questo il nome del fidanzato di Benedetta di Amici 22, ha pensato bene di pubblicare un post con una foto insieme alla sua fidanzata e commentare quanto accaduto. Un modo per spegnere definitivamente i pettegolezzi e manifestare tutto l’amore che prova per l’ex allieva:

“Quando la tua ragazza si espone pubblicamente vai incontro, tra le tante cose, anche alla cattiveria della gente. Gente che utilizza quelle che sono delle mere esigenze mediatiche come arma per poter dare sentenze intromettendosi nella tua vita privata. Puntando il dito e giudicando, pensando di innescare strani meccanismi nelle nostre menti, non sapendo però che l unico risultato che otterranno è l esatto contrario!”

Ha detto chiaramente il moroso della Vari dopo quanto accaduto ad Amici 22. Poi ha rivolto un pensiero proprio alla sua fidanzata. Queste le sue parole: “In quanto a noi Benedetta continua ad essere come sei. Ti amo con tutte le forze che ho. Ti lascio il mio cuore. Mi tengo il tuo”.

Dunque sebbene la gente continui a chiacchierare e ricamarci su, Simone ha messo la parola fine ai gossip intorno ai ballerini di Amici 22.