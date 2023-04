NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Aprile 2023

Amici 22

L’esibizione di Mattia e Benedetta ad Amici 22 fa discutere il web

Uno dei protagonisti più amati e seguiti di Amici 22 è senza dubbio Mattia Zenzola. Come sappiamo l’allievo di Raimondo Todaro, dopo aver dovuto lasciare la 21esima edizione a causa di un infortunio, quest’anno ha riottenuto la tanto desiderata maglia, arrivando fino al Serale. Proprio in occasione della fase finale del talent show, Mattia si sta esibendo al fianco di Benedetta Vari, che dopo essere stata eliminata dal programma ha ricevuto una proposta di lavoro da Maria De Filippi. Alla ballerina è stata infatti offerta la possibilità di danzare insieme a Zenzola, vivendo in casetta insieme a tutti i ragazzi, per poter eseguire dei passi a due senza l’uso del plexiglass.

Ieri sera così, nel corso della quinta puntata del Serale, Mattia e Benedetta sono nuovamente scesi in pista. Tuttavia alla fine della loro esibizione si sono scambiati un bacio sulle labbra che non è passato inosservato. Stavolta però, a differenza di quanto accaduto qualche settimana fa, sembrerebbe che il bacio non fosse previsto dalla coreografia e così in molti si sono chiesti il perché del gesto.

A rivelare il presunto motivo così in queste ore è stato un fan di Amici 22. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che il bacio tra Mattia e Benedetta sia capitato per sbaglio. Come è noto infatti alla fine di ogni performance Zenzola è solito dare un bacio sulla guancia alla Vari. Tuttavia stavolta la ballerina si è spostata accidentalmente e per errore i due si sono scambiati un bacio sulle labbra.

Nonostante dunque in molti stiano ipotizzando che tra Mattia e Benedetta ci sia del tenero, pare che le cose stiano in maniera diversa. La Vari del resto ha ribadito di essere già fidanzata, e dunque tra lei e Zenzola non ci sarebbe altro che dell’amicizia. Ma cosa accadrà nelle prossime settimane per Mattia? Non resta che attendere per scoprirlo.