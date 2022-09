Amici 22, il nuovo ballerino Gianmarco mette like ad alcuni tweet contro Raimondo Todaro e l’ex allievo Christian

1 Gianmarco di Amici 22 contro Raimondo Todaro e Christian

Domenica 18 settembre è iniziato Amici 22 e si è formata la nuova classe del talent. Ma ricordiamo che nei prossimi mesi ci saranno delle sfide e quindi potrebbero esserci dei cambiamenti tra sostituzioni e nuovi ingressi. Questo pomeriggio vedremo chi degli altri ragazzi avrà la maglia per entrare nella scuola.

Ma nonostante i ragazzi siano in casetta da meno di una settimana, ci sono già dei movimenti che stanno animando i commenti da parte degli utenti sul web. Protagonista di uno di questi “drama” (come dicono su Twitter) è Gianmarco Petrelli, ballerino scelto dalla maestra Alessandra Celentano. Il ragazzo è stato scartato sia da Emanuel Lo che da Raimondo Todaro e proprio quest’ultimo gli ha detto che era “troppo sporco” nel ballare.

Quanto successo ha fatto scattare vari commenti su Twitter da parte degli utenti che seguono Amici 22. Commenti che vanno contro il professore e che citano anche Christian Stefanelli, ballerino fortemente voluto da lui lo scorso anno. Niente di strano se non fosse che proprio Gianmarco Petrelli ha messo like a questi tweet. Basta andare sul suo profilo Twitter nella sezione “mi piace” e possiamo vedere tutti i like. Vi facciamo alcuni esempi di commenti a cui lui a messo il like.

“Sporco a Gianmarco quando l’anno scorso il pollo moro era messo molto peggio. Sentite, qualcuno può ricordarmi perché Todaro sia ancora lì?”. Il pollo moro sarebbe Christian Stefanelli, così è chiamato sui social dallo scorso anno.

Ma i like ai tweet non finiscono qui. Vediamo anche gli altri…