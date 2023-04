NEWS

Nicolò Figini | 20 Aprile 2023

Amici 22

Isobel ballerà con Benedetta ad Amici 22

Questo pomeriggio, nel daytime del 20 aprile 2023, abbiamo visto i ballerini competere per una gara di ballo con alla fine un premio molto prestigioso. In seguito, però, Isobel ha ricevuto il suo primo guanto di sfida da Raimondo Todaro. Il professore di Amici 22 le vuole fare sfidare Mattia nella sesta puntata del Serale.

I due ballerini dovranno esibirsi in un tango ed entrambi si esibiranno in coppia con Benedetta. Ecco la lettera completa:

“Ecco il mio primo guanto di sfida per te. Si tratta di un tango da ballare in coppia. Sia tu che Mattia vi esibirete con Benedetta. In quanto la coreografia è fatta appositamente così. Non c’è un ruolo maschile e uno femminile, ma ciò che serve è avere un buon partneraggio, intensità e soprattutto, la cosa fondamentale per questo ballo, è l’eleganza.

Sono convinto che Mattia sia il ballerino più elegante della scuola. Ciononostante , riconosco in te una ballerina pronta e forte. Tengo a precisare, visto che si fa abbastanza confusione, che il tango non fa parte del mondo latino e che la coreografia è di una professionista modern. Così che possiate partire alla pari”.

In vista della sesta puntata del Serale il maestro Todaro lancia un guanto di sfida che vede come protagonisti Mattia e Isobel! #Amici22 pic.twitter.com/6mJDCTE5Ln — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 20, 2023

Ma qual è stata la reazione di Isobel al guanto di sfida del maestro di Amici 22? In un primo momento la ballerina non aveva capito, essendo straniera, che si sarebbe dovuta dividere la scena con Benedetta. La sua prima domanda, infatti, è stata: “Ma io con chi ballo?“. A chiarire il dubbio è stata Maria De Filippi e lei si è mostrata molto contenta: “Adoro, avevo un po’ paura. Ma è molto contaminato. Sono molto contenta per questa opportunità“.

Vedremo come se la caveranno nella prossima puntata del Serale. Seguiteci per non perdervi tante altre news. La replica sarà disponibile su WittyTV.