Vincenzo Chianese | 20 Aprile 2023

Chiara Ferragni

La replica di Chiara Ferragni

Chi segue sui social Chiara Ferragni sa bene che spesso l’imprenditrice digitale interviene per replicare ad alcuni hater, che in più occasioni la criticano e la giudicano. Solo nelle ultime ore così l’influencer ha letteralmente asfaltato un utente che ha criticato The Ferragnez La Serie e il suo commento non è passato inosservato. Ma andiamo a scoprire cosa è accaduto. Come abbiamo visto, Chiara e Fedez hanno da poco annunciato l’arrivo della seconda stagione del loro show. I nuovi episodi arriveranno in streaming il prossimo 18 maggio, mentre dopo l’estate verrà rilasciata una puntata extra interamente dedicata all’esperienza della Ferragni al Festival di Sanremo. Anche stavolta la serie seguirà da vicino ciò che accaduto nella vita privata e professionale della Ferragni e di Lucia, e di certo non mancheranno le emozioni.

Cresce dunque l’attesa dei fan per il ritorno dello show. Tuttavia come al solito sui social non sono mancati i leoni da tastiera e alcuni hater hanno criticato The Ferragnez La Serie. In particolare un utente ha affermato: “Non vedo l’ora di skipparla come la prima”. A quel punto a replicare è stata la stessa Chiara Ferragni, che con ironia su TikTok ha affermato:

“Complimenti, vinci il premio originalità a un commento che non ho mai letto prima nella mia vita”.

Mentre attendiamo l’arrivo di The Ferragnez La Serie 2, in questi giorni un nuovo gossip ha visto protagonista Chiara Ferragni. Stando a quanto è emerso infatti pare che Amadeus voglia avere nuovamente l’influencer al suo fianco in occasione del Festival di Sanremo 2024. Tuttavia sembrerebbe che al momento la Ferragni, che avrebbe ricevuto l’offerta di tornare all’Ariston per tutte le 5 serate della kermesse, non sia incline ad accettare la proposta. Ma cosa accadrà nei prossimi mesi? Non resta che attendere per scoprirlo.