Amici 22, Isobel riceve una videochiamata dalla mamma e scoppia a piangere

Debora Parigi | 12 Maggio 2023

Une bellissima sorpresa per Isobel da parte di sua mamma mentre lei si trova ad Amici 22 e la ballerina è scoppiata in lacrime

Siamo alla fine di Amici 22 e proprio oggi è andato in onda l’ultimo daytime della stagione. A tal proposito in questi giorni per i quattro finalisti sono arrivate delle sorprese da parte delle persone a loro care. Abbiamo visto nei giorni scorsi quella per Wax (che ha incontrato i genitori) e quella per Mattia (che ha ricevuto la visita del padre). Oggi è toccato ad Angelina che ha ricevuto dei videomessaggi da parte di alcuni amici e anche una audio-messaggio dalla madre. E poi è toccato a Isobel.

La ballerina allieva di Alessandra Celentano ha ricevuto una comunicazione da parte della redazione in cui le era chiesto di andare fuori e seguire un nastro rosso. E così lei ha trovato l’inizio di un lunghissimo gomitolo rosso con varie tappe all’interno della scuola. In ogni tappa c’era un oggetto, un regalo, che però lei non doveva aprire e una busta con un messaggio per continuare. Una specie di caccia al tesoro.

Il percorso si è concluso nello studio del pomeridiano di Amici 22 dove Isobel ha trovato un nuovo pacchettino e un’ultima busta in cui c’era scritto di sedersi di fronte allo schermo. Proprio sullo schermo sono apparsi dei video di quando era piccola in cui sosteneva i primi saggi di danza. Poi è arrivata la sorpresa vera e propria con una videochiamata da Sydney di sua mamma. Ed è in quel momento che Isobel è scoppiata a piangere per la commozione.

Una sorpresa che lascia Isobel senza parole, per lei in collegamento da Sydney c'è sua mamma! #Amici22 pic.twitter.com/aIsbuU8RSX — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 12, 2023

La signora ha fatto tanti complimenti alla figlia e insieme hanno scartato i regalini. Sono ben 175 giorni che le due sono divise, da quando cioè la ballerina ha preso un aereo dall’Australia per andare a Roma e seguire il suo sogno che era Amici. Insomma si è trattata davvero di una bella sorpresa in occasione della Festa della mamma.