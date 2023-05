NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Maggio 2023

Amici 22

La sorpresa per Angelina ad Amici 22

Oggi su Canale 5 è andato in onda l’ultimo daytime di Amici 22, e tra soli due giorni ci sarà la finale di questa edizione. Nel corso della diretta scopriremo così chi vincerà quest’anno il programma, e di certo non mancheranno tanti colpi di scena e tante emozioni. In attesa di scoprire cosa accadrà, poco fa c’è stata una bellissima sorpresa per Angelina. La cantante infatti si trovava in studio per le prove generali della finale, quando a un tratto sullo schermo alle sue spalle è partito un filmato con alcuni videomessaggi da parte dei suoi amici. A quel punto la Mango è scoppiata in lacrime, mentre ascoltava le parole delle persone a lei più care.

Angelina viene convocata in studio per fare un soundcheck un po’ particolare… #Amici22 pic.twitter.com/1FSXQ7tsqn — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 12, 2023

Ma non è finita qui. Dopo aver ascoltato i saluti dei suoi amici, per Angelina c’è stata una seconda emozionante sorpresa. La cantante infatti ha ricevuto un messaggio anche da sua madre, che le ha letto una dolcissima lettera, durante la quale è stato menzionato anche Mango, padre della giovane artista. Da bambina infatti proprio Angelina ha duettato con il celebre cantante, venuto a mancare nel 2014, nel suo ultimo album.

Delle parole che puntano dritto al cuore di Angelina 🧡 #Amici22 pic.twitter.com/f9NPIX8yBt — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 12, 2023

La sorpresa per Angelina ha naturalmente emozionato il pubblico di Amici 22, e in molti hanno commentato sui social questo toccante momento. Nel mentre i telespettatori si chiedono se sarà proprio l’allieva di Lorella Cuccarini a vincere il talent show di Maria De Filippi. Secondo gli scommettitori infatti la cantante è la favorita alla vittoria, tuttavia solo domenica sera, nel corso della finale, scopriremo quello che accadrà. Ricordiamo che Angelina si contenderà il primo posto con Isobel, Mattia e Wax, ma solo uno di loro alzerà la coppa.

Appuntamento dunque su Canale 5, come sempre alle 21.25. Nel mentre seguiteci per tante altre news sul talent show, e non solo.