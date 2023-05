NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Maggio 2023

Amici 22

In vista della finale di Amici 22, Mattia riceve una dolce sorpresa dai genitori: il ballerino scoppia in lacrime

Sorpresa per Mattia ad Amici 22

Manca sempre meno alla finale di Amici 22, e tra soli tre giorni verrà eletto il vincitore di questa edizione. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in queste ore i finalisti stanno vivendo delle emozioni speciali. Poco fa, nel corso dell’ultimo daytime andato in onda, abbiamo assistito alla dolce sorpresa che Mattia ha ricevuto dai suoi genitori, che ha commosso il pubblico da casa e gli utenti sui social. Il ballerino di latino, con una scusa, è stato portato in studio, quando a un tratto è partito un bellissimo e toccante messaggio da parte di sua madre, che ha affermato:

“Caro Mattia, sono mamma. Finalmente hai raggiunto l’obiettivo che tanto sognavi. Quella finale che hai inseguito con tanta forza e tenacia per due anni, superando tutti gli ostacoli che hai trovato davanti a te. Tu di forza nei hai sempre avuta tanta, fin da piccolo. […] Sei sempre stato la luce che ha illuminato ogni palco su cui hai ballato, la luce che ha illuminato la nostra vita, la mia e quella di papà, che ti ha sempre accompagnato a tutte le gare”.

Mattia viene convocato in studio con la scusa di una prova audio e… #Amici22 pic.twitter.com/ZZSZCgX5Uz — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 11, 2023

Ma non è finita qui. Al termine del messaggio di sua madre, Mattia ha infatti incontrato suo padre Francesco, giunto a sorpresa nello studio di Amici 22. A quel punto Zenzola non è riuscito a trattenere la commozione ed è così scoppiato in lacrime. Il dolce momento ha emozionato i telespettatori e i fan del ballerino, che da mesi lo stanno supportando e sostenendo.

Mattia rincontra suo papà e le emozioni sono fortissime 🤩✨ #Amici22 pic.twitter.com/NFYOIbDdCl — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 11, 2023

Mattia nel mentre è già visto come uno dei potenziali vincitori del talent show di Maria De Filippi, e domenica sera si scontrerà con Isobel, Angelina e Wax. Solo uno di loro tuttavia alzerà l’ambita coppa. Ma chi sarà a trionfare? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento su Canale 5 alle 21.25.