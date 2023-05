Amici 22, Wax riceve una sorpresa dai suoi genitori e si commuove

NEWS

Debora Parigi | 10 Maggio 2023

Amici 22

L’incontro di Wax con i genitori ad Amici 22

Durante questi otto mesi di Amici 22 abbiamo imparato a conoscere Wax all’interno della scuola con i suoi pregi e i suoi difetti. Ma non abbiamo mai capito tanto della sua vita fuori dal talent. Lui non ne ha mai parlato molto, ha sempre avuto delle difficoltà ad aprirsi da quel punto di vista. Abbiamo visto sui social suo padre, abbiamo scoperto che la madre è una pittrice e ha un fratello che fa anche lui il cantante.

Proprio con i genitori il rapporto sembra a volte complicato, specialmente riguardo la madre in più occasioni non si è proprio aperto. Ma con il daytime di oggi del programma abbiamo potuto vedere un lato diverso del cantante finalista di questa edizione. L’allievo di Arisa ha infatti ricevuto una sorpresa. Prima è stato convocato in palestra e qui ha trovato un telo che, una volta tolto, ha mostrato un dipinto. Lui ha capito subito che era della madre. E poi ha potuto ascoltare un messaggio proprio da parte di lei. Inutile dire che è rimasto sorpreso e si è anche commosso.

Ma non finisce qui perché Wax è stato mandato in una sala prove musicale e qui ha invece trovato un messaggio del padre. Anche in questo caso è rimasto davvero sorpreso. Infine al monitor è partito un video in cui prima si vedevano solo delle mani che si tenevano mentre erano a tavola. Il cantante piano piano ha capito che erano le mani dei suoi genitori. E poi si è accorto che i due si trovavano proprio nello studio di Amici, quello del pomeridiano. E loro lo hanno invitato a raggiungerli.

Wax ha raggiunto di corsa i suoi genitori davvero sorpreso, non ci credeva. Attraverso un plexiglass li ha salutati, ha ricevuto i complimenti da loro, capendo quanto erano fieri. E poi si è esibito con il suo ultimo brano cioè “Anni ’70”. Insomma una bella sorpresa per Wax in vista della finale di Amici 22 che ricordiamo andrà in onda in diretta domenica 16 maggio.