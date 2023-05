NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Maggio 2023

Amici 22

Arisa supporta Wax in vista della finale di Amici 22

Mancano poche ore alla finale di Amici 22, e tutto è pronto per la diretta di questa sera. A breve dunque sapremo finalmente chi sarà a vincere il talent show tra Mattia, Isobel, Angelina e Wax, e senza dubbio non mancheranno tante emozioni. In attesa di scoprire cosa succederà, nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha commosso il web. In vista della finale infatti Arisa ha deciso di pubblicare sui suoi social una bellissima lettera per Wax, che in questi mesi ha seguito costantemente. Le parole della cantante hanno emozionato il web, e in breve hanno fatto il giro del web. Queste le dichiarazioni di Arisa:

“Ora sì che puoi brillare come la stella che illuminava il tuo quartiere quando eri bambino e anche di più. Grazie a te Wax, sei grande. Mi hai fatto rischiare un paio d’infarti per le tue marachelle, ridere di gusto più volte per la tua simpatia travolgente ed emozionare sempre, per tutte le volte che il tuo cuore imbronciato, nonostante tu volessi tenerlo indietro, si è fatto avanti, perché è troppo grande per ascoltare la paure. Domani la finale, e mentre ci penso mi si spezza il respiro perché è stato bello conoscerti e so che mi mancherai. Mi dispiace se a volte non sono riuscita ad esprimere quello che sento davvero riguardo al tuo talento e al tuo estro inconfondibile. Io sono una ansiosa e l’emozione si mangia le parole, ma sappi che ho desiderato tante volte di essere come te, che vai a testa alta contro il mondo, che sei un guerriero che ci tiene davvero ai suoi sogni e mette in pista tutto quello che ha per realizzarli”.

E ancora Arisa, a poche ore dalla finale di Amici 22, ringrazia Wax affermando:

“Tu non ci crederai ma mi hai insegnato tanto. Mi hai dato la spinta per tornare, per crederci ancora. Significa che sei grande, che sei diventato l’esempio che volevi essere e non solo per me. Io giro per strada, tutti mi chiedono di te perché ti amano. Lo meriti per quello che ti si legge dentro e perché sei tanto tanto bravo. Complimenti. In bocca al lupo dalla tua prof sgangherata, orgogliosissima e grata. Sei un ragazzo speciale, sii per bene, viaggia nella luce e vedrai quanti doni dalla vita avrai”.

Ma cosa accadrà dunque stasera e chi vincerà Amici 22? Non resta che attendere per scoprirlo.