Nicolò Figini | 14 Maggio 2023

Un altro presunto plagio all’Eurovision 2023

Nell’edizione che si è appena conclusa dell’Eurovision 2023 alcune canzoni sono state accusate di plagio. Tra queste, per esempio, possiamo citare “Queen of Kings” della Norvegia la quale sarebbe molto simile al brano “Thunder” di Gabry Ponte scritto e cantato dall’ex allieva di Amici Shady. Oggi ha cambiato nome d’arte in Shibui e sui social ha scritto:

“Ciao a tutti. Sto affrontando qualcosa che non mi era mai successo. Il mio manager mi ha contattato per dirmi che la mia canzone “Thunder” è stata plagiata all’Eurovision Song Contest della concorrente norvegese Alessandra Mele. Per tale ragione ha avuto inizio una pratica legale. Sono subito andata ad ascoltare la sua canzone ‘Queen of Kings’.”

Adesso, però, si apre il caso anche sulla canzone vincitrice dell’Eurovision 2023, ovvero “Tattoo” di Loreen, la rappresentante della Svezia. Proprio lei ieri sera si è aggiudicata la vittoria sorpassando la Finlandia. Qui sotto possiamo ascoltare il suo brano nel video carica sul canale YouTube della kermesse canora internazionale.

Alcuni utenti del web hanno iniziato a notare delle similitudini con “The Winner Takes It All” degli Abba. Per tale ragione ha cominciato a diffondersi la teoria che “Tattoo” potrebbe essere un plagio. Ma è davvero così? A volte si tratta semplicemente di somiglianze nella sonorità che non vanno a sfociare in questioni legali. Vi lasciamo i due audio a confronto per farvi la vostra opinione.

Per il momento questo è tutto ciò che sappiamo e si tratta solamente di accuse sollevate dal web, niente di ufficiale. Vedremo se la situazione si svilupperà in altri modi. Continuate a seguirci, nel mentre, per non perdervi tante altre news sull’Eurovision 2023 e non solo.