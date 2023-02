Amici 22, Maddalena e Paky nuova coppia? Gli altri allievi notano qualcosa tra loro

NEWS

C’è del tenero tra Maddalena e Paky di Amici 22?

Il daytime di oggi di Amici 22 ha visto la conclusione della gara al televoto dei ballerini. Inoltre sono stati presentati anche i due nuovi arrivati: Alessio e Benedetta. Il primo è entrato nella scuola nella puntata di domenica dopo una sfida con Samuel. La seconda è stata scelta da Raimondo Todaro dopo aver eliminato Eleonora. Ma il daytime ha puntato l’attenzione del pubblico anche su Maddalena e Paky. Vediamo perché.

Nel blocco dedicato ai due ballerini abbiano letto: “Tra una lezione e l’altra, i ragazzi vivono momenti di svago”. E a vivere questo svago vediamo proprio Maddalena e Paky. I due ridono, scherzano, ballano insieme e si divertono. E questo ha fatto pensare a qualcuno degli altri ragazzi che possa essere l’inizio di qualcos’altro che non è amicizia.

Infatti ad un certo punto Piccolo G e Cricca notano questa nuova situazione e dicono a Maddalena che si vede che adora Paky. L’allievo di Lorella Cuccarini aggiunge che proprio nel quotidiano, nella vita di tutti i giorni in casetta hanno visto una loro vicinanza. Lei ha subito risposto: “Io non posso essere amica di nessuno che qua succede il macello”. Fa quindi capire che per lei è solo un’amicizia.

Ma sarà davvero così? Che stia per nascere una nuova coppia nella scuola di Amici 22? Il pubblico è molto incuriosito, anche perché se la redazione ha scelto di mostrare queste immagini probabilmente tra loro ci potrà essere qualcosa di più di un’amicizia stretta. Dalle anticipazioni (che potete leggere qui) della puntata che andrà in onda domenica 5 febbraio alle ore 14 su Canale 5 non ci sono però segnalazioni. Nessun momento tenero tra i due durante le pause.

