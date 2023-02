NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Febbraio 2023

GF Vip 7

Parla l’ex di Antonella Fiordelisi

Negli ultimi giorni si è a lungo parlato di Antonella Fiordelisi e di Edoardo Donnamaria. Come sappiamo infatti i due Vipponi sembravano essere arrivati a un punto di rottura definitivo, quando a un tratto qualche ora fa c’è stato un riavvicinamento inaspettato. Al momento dunque sembrerebbe che la schermitrice e il conduttore abbiano ritrovato la serenità e stanno cercando di voltare pagina, lasciandosi le tensioni alle spalle. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web.

A rompere il silenzio è stato infatti Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, che sui social si è duramente scagliato non solo contro Edoardo Donnamaria, ma anche contro il padre della Vippona. Gianluca ha così speso fortissime dichiarazioni verso il conduttore e verso Stefano Fiordelisi, commentando un post Instagram della pagina del Grande Fratello Vip 7. Queste le sue parole:

“Antonella è molto discutibile come concorrente, ma questo di uomo non ha nulla. Secondo me doveva essere l’unica volta che la figlia non doveva ascoltare quel pagliaccio del padre. Un coniglio arr**ato che ha fatto sempre il cagnolino. Ora si sta svegliando perché come una pecora segue il gregge contro chi doveva essere “la donna della sua vita”. Papi SF hai collezionato un altra figura di m**da, e hai convinto tua figlia a fare un percorso che ormai le chiuderà anche le porte della tv. Ma in fondo hai visto in lui all’inizio un po’ te, sottomesso alla donna, vigliacco nel prendere una posizione nel gruppo e infamia nel tramare (come lui sta facendo adesso) alle spalle delle persone. Diciamo che è la tua fotocopia di uomo di spessore”.

Al momento il padre di Antonella Fiordelisi non ha ancora replicato alle parole di Gianluca Benincasa. Tuttavia ci rendiamo del tutto disponibili qualora Stefano volesse avere modo di dire la sua.