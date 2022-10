1 Cosa è accaduto dopo la puntata di Amici 22

In queste ore si è scatenata una lunga polemica sui social che coinvolge Mattia Zenzola. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto. Ieri pomeriggio, nel corso della puntata di Amici 22, abbiamo assistito a una nuova gara di ballo, alla quale hanno partecipato i ballerini della scuola. Proprio Mattia, che come sappiamo è tornato all’interno del talent show per volere di Raimondo Todaro dopo l’infortunio dello scorso anno, si è classificato ai vertici della classifica, mentre a risultare ultimo è stato Gianmarco. Alcuni utenti così su Twitter, dove Zenzola è amatissimo, hanno commentato l’accaduto, ma a quel punto è accaduto qualcosa di inaspettato.

A mettere un like apparentemente “contro” Gianmarco è stata infatti la mamma di Mattia. Sul noto social è così partita una lunga polemica, e in molti si sono scagliati contro questo gesto della madre di Zenzola, che non è piaciuto ai più. Tuttavia non è da escludere che la mamma di Mattia abbia solo voluto schierarsi dalla parte di suo figlio, che si è classificato al terzo posto della classifica.

se a voi sembrano normali sti like da parte della madre di un concorrente contro un pischello di 20 anni dovete farvi vedere#Amici22 pic.twitter.com/IqgWumPxm5 — Gio; (@giocmedia) October 16, 2022

Nel mentre in questi giorni a commentare il ritorno di Mattia ad Amici 22 è stato Christian Stefanelli, protagonista della scorsa edizione. I due come ricorderemo hanno stretto una bellissima amicizia che continua ancora oggi, e proprio Christian, ospite del format Dimmi Di Te di Lorella Cuccarini, ha affermato:

“Mattia per me è un fratello al 100%. Non di sangue, ma per me lo è ed anche per lui lo è. Lì dentro per me lui è stato un punto fondamentale e quando lui ha abbandonato purtroppo io sono stato male. […] Il bene che voglio a mia sorella è uguale a quello che voglio a lui. Ora che lui e lì dentro, sono molto contento per lui. Se lo merita un sacco e spero che spaccherà. Ma lo farà perché è forte. Un po’ mi dispiace che non sono lì con lui. Quando ci chiamiamo mi dice: “Mi manchi, tante cose in casetta mi ricordano te.” Io ho provato la stessa cosa quando lui è uscito. È difficile perché i momenti belli rimangono sempre”.

Nel mentre in queste ore a parlare è stato Emanuele Filiberto, che ha fatto intendere che potrebbe non essere uno dei giudici del Serale di Amici 22. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.