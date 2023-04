NEWS

Nicolò Figini | 29 Aprile 2023

Amici 22

La smentita della De Filippi sul flirt ad Amici 22

Di Wax e Angelina si è parlato molto in queste ultime settimane. I fan di Amici 22 da casa hanno cominciato a ipotizzare che tra loro fosse nato del tenero e le prove sarebbero stati alcuni spezzoni dei vari daytime. Tra questi, per esempio, possiamo ricordare il momento in cui, poco prima che venisse annunciato un eliminato, i due sono tornati contemporaneamente a ricongiungersi con gli altri allievi. Wax, in questo caso, era a petto nudo.

Un altro indizio, secondo il pubblico del talent, stava in un presunto montaggio tagliato. Angelina, a un certo punto si era isolata dagli altri per piangere l’uscita della sua cara amica Federica. A un certo punto, però, dalla porta si erano intravisti quelli che parevano essere i piedi di Wax.

Nella settima puntata del Serale di Amici 22, tuttavia, a dipanare qualsiasi dubbio ci ha pensato Maria De Filippi. Durante la prima prova della terza manche, infatti, Wax e Angelina si sono battuti sulla scrittura sulle note di “Ancora“. A vincere è stata la cantante, ma l’altro ha replicato: “Se ha vinto lei ho vinto anche io“. A intervenire, quindi, la De Filippi che ha assicurato che sono soltanto amici.

“Vorrei togliere ogni dubbi. Non c’è amore, c’è solo amicizia. Per loro è importante e anche per me”.

Voi che cosa ne penate? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo, però, non smettete di seguirci per non perdervi tante altre news su Amici 22 e molto altro ancora. Noi vi terremmo aggiornati mano a mano che la puntata andrà avanti. Per vedere l’appuntamento completo vi consigliamo di accedere alla piattaforma streaming gratuita Mediaset Infinity.