Chi è Marisol Castellanos di Amici 23? Età e Instagram

Nicolò Figini | 18 Maggio 2024

Domenica 24 settembre 2023 ha avuto inizio la nuova edizione di Amici. Nella prima puntata è stata formata la nuova classe di allievi che vedremo nel corso dell’anno. Tra questi anche la ballerina Marisol Castellanos ha conquistato un banco di Amici 23. Ecco tutto ciò che sappiamo su età, vita privata e Instagram.

Chi è Marisol Castellanos

Nome e Cognome: Marisol Castellanos Aguilera

Data di nascita: 2006

Luogo di nascita: Cuba

Età: 18 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: ballerina e studentessa

Fidanzato: Marisol è fidanzata con Petit

Tatuaggi: Marisol non ha tatuaggi visibili sul corpo

Profilo Instagram: @marisolcastellanos

Marisol Castellanos età e biografia

Chi è Marisol Castellanos, concorrente di Amici 23? La ballerina nasce a Cuba nel 2006 e di conseguenza ha un’età di 18 anni. Non sappiamo nulla sua altezza o il suo peso.

Prova grande affetto verso i genitori ed è più attaccata alla madre rispetto che al padre. Non sappiamo se ha fratelli o sorelle.

Per quanto riguarda gli studi sappiamo che ha frequentato la scuola Dance4 di Biella.

Si appassiona alla danza quando ha solo sei anni. Ha dovuto fermarsi per qualche problema di salute ma ha ripreso in quinta elementare.

Passiamo, adesso, alla vita privata…

Vita privata

Della vita privata di Marisol Castellanos, concorrente di Amici 23, purtroppo non abbiamo molte informazioni.

Non abbiamo idea se sia fidanzata in quanto non ha mai parlato di un fidanzato.

Nella scuola però ha intrapreso una frequentazione con il cantante Petit.

Passiamo, ora, ai suoi social…

Dove seguire Marisol di Amici 23: Instagram e social

Dove seguire Marisol Castellanos di Amici 23 sui social? Possiamo sicuramente trovarla su Instagram.

Qui pubblica alcune foto mentre si rilassa al sole e altre in cui è in studio per le prove di danza.

Non sembra avere account su Twitter, Facebook o TikTok.

Carriera

Per quanto riguarda la carriera di Marisol Castellanos, prima di entrare ad Amici 23 studia nella scuola Dance4.

Con loro vince il titolo mondiale ai Poleart Italy grazie all’insegnante e coreografa Emily Angelillo.

Nel 2020 partecipa come concorrente a Italia’s Got Talent, mentre nel 2023 diventa allieva di Amici 23.

Italia’s Got Talent

Nel 2020 Marisol Castellanos partecipa come concorrente a Italia’s Got Talent.

Conquista il pubblico con una esibizione di pole dance.

Marisol Castellanos ad Amici 23

Marisol Catellanos arriva ad Amici 23 nella prima puntata del pomeridiano e si conquista subito un banco.

Ha rivelato che i genitori hanno fatto molti sacrifici per farle realizzare il suo sogno. Il ballo per lei non è solo una passione ma una vera ossessione:

“Ogni cosa che faccio va a finire nella danza”.

Alessandra Celentano le offre la maglia “perché è stupenda“. Anche Emanuel Lo la vorrebbe nella sua squadra. Vedremo chi sceglierà.

I professori di Amici 23

Tra i professori di canto c’è Anna Pettinelli, mentre assistiamo all’uscita di scena di Arisa. Dunque i docenti di canto sono: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli

Mentre invece per il ballo vediamo: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Gli allievi di Amici 23

Della classe di Amici 23 fanno parte i seguenti allievi. Qui di seguito la lista completa dei cantanti: Ayle (ELIMINATO), Ezio Liberatore (ELIMINATO), Holden, Holy Francisco (ELIMINATO); Kia (ELIMINATA), Lil Jolie (ELIMINATA), Matthew (RITIRATO), Martina Giovannini (ELIMINATA), Malìa (ELIMINATO), Mew (RITIRATA), Mida, Nahaze (ELIMINATA) Petit, Samu Spina (RITIRATO), Sarah Toscano, Spacehippiez (ELIMINATO) e Stella Cardone (ELIMINATA).

Tra i ballerini di Amici 23: Chiara Porchianello (ELIMINATA), Dustin Taylor, Elia Fiore (ELIMINATO), Gaia De Martino (ELIMINATA), Giovanni Tesse (ELIMINATO), Kumo (ELIMINATO), Lucia Ferrari (ELIMINATA), Marisol Castellanos, Nicholas Borgogni (ELIMINATO), Simone Galluzzo (ELIMINATO) e Sofia Cagnetti (ELIMINATA).

Il percorso di Marisol ad Amici 23

Il percorso di Marisol Castellanos ad Amici 23 comincia domenica 24 settembre 2023. Vedremo se continuerà il suo viaggio all’interno della scuola fino al Serale.

Nella prima puntata del pomeridiano riesce a ottenere un banco portando una coreografia sulle note di “Girl on Fire” di Alicia Keys.

Come tutti gli altri ballerini anche lei ha fatto una specie di test d’ingresso con la Celentano ed è risultata insufficiente. Ma si è ripresa bene dopo. Anche se momenti di sconforto non sembrano mancare.

Con Petit ha intrapreso una conoscenza.

Ha guadagnato la maglia del Serale e fa parte della squadra Zerbi-Celentano. In alcune occasioni è andata a rischio eliminazione, ma si è salvata. È arrivata in finale.