NEWS

Nicolò Figini | 18 Novembre 2022

Amici 22

Il regalo di Mattia a Maddalena ad Amici 22

In questi giorni si è festeggiato il compleanno della ballerina Maddalena e del cantante Piccolo G, concorrenti di Amici 22. I ragazzi hanno organizzato una festa a sorpresa per loro due. Prima, però, Mattia ha voluto fare un regalo speciale alla studentessa della scuola. Tra i due ci sono stati attimi di tensione, come visto dai precedenti daytime. Ora, tuttavia, sembra essere tornato il sereno. Nel segmento andato in onda oggi su Canale 5 abbiamo vito l’allievo intento a scrivere un bigliettino alla ragazza che gli piace. Accanto a lui, sul tavolo, anche un mazzo di fiori.

A un certo punto si avvia con agitazione verso la casa e lì trova Wax. Il cantante cerca di incoraggiarlo come meglio può. Non appena entra chiama Maddalena, la quale si aspetta qualcosa. Si dirigono verso la cameretta per ritagliarsi un momento solo per loro due. A questo punto Mattia le mostra i fiori e poi il bigliettino. La ballerina è molto emozionata e dal video qui sotto sentiamo il contenuto della nota che ha scritto il concorrente di Amici 22:

“Oggi per te è un giorno importante. Lo aspettavi da tanto ed è arrivato. Sai che non sono molto bravo con le parole, ma ci tenevo a dirti che mi sento fortunato ad averti incontrata. Hai questo potere di riuscire a strapparmi un sorriso anche nei momenti in cui non avrei nessun motivo per farlo. Con te sto bene e riesco sempre a essere me stesso. Penso sia la cosa più bello. Spero che questo piccolo pensiero ti possa fare piacere. Ancora auguri scemina“.

Un regalo indimenticabile per il diciottesimo compleanno di Maddalena da parte di Mattia 😍 #Amici22 pic.twitter.com/AIsQoycw3L — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 18, 2022

Alla fine si sono baciati e le ha consegnato un pacchetto che conteneva un profumo che lei tanto desiderava. Seguiteci ancora per tante altre news su Amici 22 e non solo.