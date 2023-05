NEWS

Nicolò Figini | 11 Maggio 2023

Amici 22

Il giudice di Amici 22 Giuseppe Giofrè ha rotto il silenzio rispondendo al rumor in merito a Michele Bravi

La risposta al rumor su Amici 22

Domenica 14 maggio 2023 scopriremo finalmente chi sarà il vincitore della corrente edizione di Amici 22. Il primo posto se lo contendono Isobel, Mattia, Wax e Angelina. Nel corso dell’anno si sono susseguiti alcuni rumor su questi ultimi due concorrenti. Diversi fan, infatti, pensano che tra i cantanti in gara ci sia del tenero e hanno raccolto vari indizi.

Nonostante tutto, però, Maria De Filippi ha più volte smentito questa ipotetica relazione. Anche perché parrebbe che Angelina sia fidanzata fuori dalla scuola. Tuttavia, un’indiscrezione che arriverebbe dal dietro le quinte afferma:

“Anche se più volte è stato ribadito che tra i due c’è una bella amicizia e una stima reciproca, fonti attendibili da dietro le quinte del Serale fanno sapere che i due sono inseparabili.

Si appartano, si sostengono a vicenda e sono molto affiatati. C’è chi scommette che dopo il programma proveranno a frequentarsi. Cosa che non hanno fatto ancora per non perdere la concentrazione della gara”.

Di lì a poco si è diffuso anche il rumor secondo il quale ci sarebbe del tenero tra due giudici di Amici 22. Il pensiero è andato subito a Michele Bravi e Giuseppe Giofré. Nessuno dei due aveva ancora commentato, almeno fino a oggi. Il ballerino, infatti, ha voluto mettere a tacere tutte le voci con un messaggio su Instagram:

“In riferimento a varie notizie che sto leggendo, vorrei solo chiarire che tra me e Michele Bravi c’è solo ed esclusivamente amicizia e stima reciproca”.

Questo è come il giudice di Amici 22 ha chiuso la questione. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.