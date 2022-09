Megan Ria di Amici 22 ha ballato con Elodie

Parte oggi Amici 22, e finalmente i fan del talent show hanno fatto la conoscenza della nuova classe. 19 sono gli allievi che sono riusciti a conquistare i professori, ottenendo così il tanto ambito banco. Nel mentre come sappiamo quest’anno ci sono due new entry nel corpo docenti: Emanuel Lo e Arisa, che prendono rispettivamente il posto di Veronica Peparini e di Anna Pettinelli. Nel mentre i concorrenti nelle prossime settimane dovranno dare il meglio di sé per tenersi stretta la maglia, e di certo ne vedremo di belle nel corso delle puntate successive.

A ottenere un banco quest’anno è stata anche Megan Ria, che ha convinto a pieno Raimondo Todaro. La ballerina, come qualcuno sarà, vanta già una ricca carriera. In passato infatti ha vinto 5 fasce durante il concorso “Una ragazza per il cinema”, per poi sfilare per diverse passerelle come Pitti Bimbo, Laura Biagiotti, Calvin Klein, Benetton, Guess e non solo. Nel 2009 per di più Megan ha partecipato a Chi ha incastrato Peter Pan, programma cult condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nel 2022 la ballerina ha fatto parte dei corpi di ballo de Il Cantante Mascherato e di Battiti Live. Ma non solo.

Non tutti sanno infatti che Megan Ria di Amici 22 ha anche ballato al fianco di Elodie nel video del suo ultimo singolo Tribale. Proprio nella clip vediamo l’allieva di Raimondo Todaro insieme alla cantante, mentre si scatena sulle note della già iconica canzone.

Ma cosa accadrà a Megan nel corso delle prossime settimane? La Ria riuscirà a convincere gli insegnanti e il pubblico e a tenersi stretto il banco della scuola più ambita d’Italia? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre facciamo un enorme in bocca al lupo alla ballerina e a tutti gli altri allievi della trasmissione.

