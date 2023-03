NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Marzo 2023

Amici 22

Benedetta rimane ad Amici 22 come professionista

Siamo nel pieno dell’ultima puntata del pomeridiano di Amici 22 e oggi finalmente abbiamo scoperto chi sono i 15 allievi che accedono ufficialmente al Serale. Come sappiamo la fase finale del talent show di Maria De Filippi partirà su Canale 5 sabato 18 marzo, e tutto inizia a essere pronto per la prima puntata, che si registrerà tra pochissimi giorni. Oggi tuttavia non sono mancati dei momenti amari. Benedetta e Niveo sono stati infatti eliminati, a un passo dall’ottenere la maglia dorata. Prima che però la ballerina lasciasse lo studio c’è stata una sorpresa che ha lasciato il pubblico senza parole.

Maria De Filippi ha infatti fatto una proposta di lavoro a Benedetta, invitandola a rimanere come professionista del programma. In particolare la ballerina danzerà al fianco di Mattia Zenzola nel corso delle varie puntate del Serale e vivrà in casetta con tutti i ragazzi, pur non essendo un’allieva ufficiale.

Naturalmente non è mancata la reazione commossa di Benedetta, che emozionata ha accettato di buon grado di restare ad Amici 22 come professionista. La ballerina e Mattia dunque nelle prossime settimane ci regaleranno delle meravigliose esibizioni, e di certo ne vedremo di belle.

Non resta che fare un enorme in bocca al lupo a Benedetta per questa nuova esperienza all’interno del programma.