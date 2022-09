Chi è Niveo di Amici 22? Età, vero nome e Instagram

Vediamo tutto quello che sappiamo su Niveo, cantante di Amici 22, dall’età, alla biografia, alla vita privata a dove poterlo seguire sui social e in particolare su Instagram.

Chi è Niveo

Nome e Cognome: Marco Fasano

Nome d’arte: Niveo

Data di nascita: 2004

Luogo di Nascita: Lucca

Età: 18 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantante

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @niveo__

Niveo età e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Niveo. Il vero nome del cantante in gara ad Amici 22 è Marco Fasano, ed è nato a Lucca nel 2004.

La sua età è dunque di 18 anni, tuttavia non conosciamo la data di nascita esatta.

Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Ma andiamo a scoprire cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata

Anche sulla vita privata di Niveo non abbiamo molte informazioni.

In molti si chiedono se il cantante di Amici 22 abbia una fidanzata.

Tuttavia non conosciamo la risposta a questa domanda.

Vediamo adesso dove è possibile seguire Marco sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Niveo: Instagram e social

Il web si chiede anche dove è possibile seguire Niveo sui social, in particolare su Instagram.

Il cantante di Amici 22 ha naturalmente una pagina attiva, che vanta già quasi 18 mila follower.

Proprio sul suo account Instagram Marco condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Ma andiamo a vedere cosa sappiamo in merito.

Carriera

Fin da ragazzo Niveo si appassiona alla musica e così da giovanissimo inizia a scrivere le sue prime canzoni per poi esibirsi come artista di strada.

Il suo brano più famoso è senza dubbio Sotto al Sole.

Prima di vedere cosa sappiamo in merito al suo arrivo ad Amici, facciamo un recap delle canzoni di Marco.

Canzoni

Tra le canzoni pubblicate fino a ora da Niveo troviamo:

Sotto al sole

Sui sedili della metro

Occhi

Vediamo ora cosa sappiamo sull’arrivo di Marco ad Amici 22.

Niveo ad Amici 22

Domenica 18 settembre su Canale 5 è partito ufficialmente Amici 22. Come sappiamo quest’anno a far parte del corpo insegnanti troviamo Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Arisa, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. 19 invece sono gli allievi che per il momento hanno ottenuto un banco, e tra essi c’è anche Niveo.

Il giovanissimo cantante ha già conquistato il cuore del pubblico e in particolare quello di Lorella Cuccarini, che l’ha fortemente voluto nella sua squadra. Ma Marco riuscirà a confermare la sua maglia settimana dopo settimana?

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, andiamo a scoprire chi sono gli altri concorrenti di Amici 22.

I concorrenti di Amici 22

Oltre a Niveo a far parte della scuola di Amici 22 ci sono:

Vediamo infine cosa sappiamo del percorso di Niveo ad Amici 22.

Il percorso di Niveo ad Amici 22

Il percorso di Niveo ad Amici 22 inizia domenica 18 settembre. Come già annunciato il cantante è stato scelto da Lorella Cuccarini e settimana dopo settimana dovrà confermare la sua maglia. Riuscirà il giovane artista a realizzare il suo sogno? Non resta che attendere per scoprirlo.

1° settimana: (IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.