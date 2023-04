NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Aprile 2023

Amici 22

Niveo dopo Amici 22 presenta il suo nuovo singolo

Come tutti ben sappiamo a pochi giorni dal Serale di Amici 22 Niveo è stato eliminato dal talent show, mettendo un punto al suo percorso all’interno della scuola. In queste settimane così il cantante è tornato alla sua vita di sempre, e finalmente ha avuto modo di mettersi in contatto con i fan che in questi mesi l’hanno sempre supportato. Proprio sui social l’ex allievo di Lorella Cuccarini ha affermato: “Si conclude qui il mio percorso ad Amici, inizia qui la vita vera. Questo programma mi ha regalato l’amore, tanti amici, tanta voglia di fare e soprattutto una vita nuova da rincorrere. In questi mesi ho studiato tanto, ho scritto tanto ed ho capito tante cose. Vi dico solo che sto lavorando giorno e notte per farvi ascoltare il mio mondo. Finalmente posso esprimermi, finalmente ho una strada da percorrere e sono felice. Grazie di tutto”.

Niveo così dopo Amici 22 si è dedicato pienamente alla sua musica, e proprio qualche giorno fa è uscito il suo nuovo singolo, intitolato Passo Dopo Passo, che abbiamo già ascoltato all’interno del talent show. Come se non bastasse, a poche ore dall’uscita della canzone, Niveo ha deciso di cantare per la prima volta live il brano, esibendosi in Piazza Duomo a Milano con due artisti di strada. Queste le parole dell’artista e il video della performance, che è stata pubblicato sui suoi profili:

“Ciao a tutti, io sono Niveo, sono uscito da poco da Amici. Ho suonato un anno per strada, allora sono qua per cantarvi l’inedito che è uscito, che si chiama ‘Passo dopo passo'”.

@_niveo ho chiesto di suonare il mio nuovo inedito e… ♬ suono originale – NIVEO

Pare dunque che dopo la fine dell’esperienza ad Amici 22 Niveo abbia dato ufficialmente il via alla sua carriera. A lui dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.