Matrimonio a prima vista 10 anticipazioni ottava puntata: le scelte delle coppie

NEWS

Debora Parigi | 13 Aprile 2023

Matrimonio a prima vista

Anticipazioni ottava puntata Matrimonio a prima vista 10

Siamo arrivati all’ottava puntata di Matrimonio a prima vista 10 e le anticipazioni ci rivelano le scelte delle coppie. Nella settima puntata c’è stata la reunion e sono usciti allo scoperto alcuni altarini. Una coppia si è divisa per sempre, un’altra è rimasta su quello che ormai tutti avevano capito e la terza ha avuto un problema una volta tornata a casa. Cosa decideranno quindi di fare queste coppie concluso l’esperimento? Andiamo a vedere nel dettaglio.

Partiamo da Giulia e Mattia che hanno litigato dopo la reunion, si sono mandati a quel paese e si sono divisi per sempre. Si rivedranno quindi alla scelta finale e avranno una lunga conversazione con gli esperti. Proprio gli esperti faranno notare a Giulia la sua incoerenza, il dire una cosa e poi in realtà la verità è un’altra. Ma anche a Mattia diranno che si è fermato al primo ostacolo e non ha cercato di andare più a fondo nelle problematiche sorte subito. Comunque i due decideranno di separarsi.

Continuiamo con Simona e Gennaro che, prima della scelta finale staranno un po’ insieme a casa di lui. E proprio lui mostrerà un nuovo tatuaggio: la data delle nozze considerata importante comunque per il percorso fatto. Incontreranno anche Nada per fare una terapia in cui entreranno l’uno nei panni dell’altra e capirsi meglio. Arrivati alla scelta finale, entrambi parleranno di questa esperienza come costruittiva per una questione personale. Entrambi diranno di aver instaurato un grande affetto reciproco, ma decideranno di divorziare. Continueranno comunque a sentirsi e vedersi come amici.

Concludiamo le anticipazioni dell’ottava puntata di Matrimonio a prima vista 10 con Irene e Matteo. Le problematiche sorte negli ultimi giorni porteranno ad avere dubbi sulla scelta finale. Con gli esperti parleranno serenamente di come hanno vissuto questa esperienza, tutto molto positivo e bello, affermando il sentimento che è nato. Ma non mancherà anche di parlare della problematica di lei molto presa dal lavoro e della paura per il futuro. Nonostante questo, comunque, decideranno di rimanere sposati.

Scopriamo adesso dove e quando vedere questa nuova puntata dello show…