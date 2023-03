NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Marzo 2023

Amici 22

Niveo dopo Amici 22

Nel corso dell’ultimo pomeridiano di Amici 22 sono state assegnate le 15 maglie per il Serale, in partenza il 18 marzo. Tuttavia come sappiamo due allievi non sono riusciti ad accedere alla fase finale del talent show e hanno dovuto lasciare il loro banco. Parliamo di Niveo e Benedetta, che a un passo dal sogno sono stati eliminati. Proprio il cantante in queste ore ha fatto ritorno sui social, pubblicando un dolce post di ringraziamento verso coloro che l’hanno sempre supportato e sostenuto. Queste le sue dichiarazioni:

“Si conclude qui il mio percorso ad Amici, inizia qui la vita vera. Questo programma mi ha regalato l’amore, tanti amici, tanta voglia di fare e soprattutto una vita nuova da rincorrere. In questi mesi ho studiato tanto, ho scritto tanto ed ho capito tante cose. Vi dico solo che sto lavorando giorno e notte per farvi ascoltare il mio mondo. Finalmente possiamo scriverci, vederci, sentirci. Finalmente posso esprimermi, finalmente ho una strada da percorrere e sono felice. Ho belle notizie da darvi. Grazie di tutto”.

Come in molti ricorderanno, all’interno della scuola di Amici 22, come ha specificato anche lui stesso, Niveo ha trovato l’amore, al fianco della ballerina Rita. Proprio quest’ultima ha commentato il post del cantante, affermando: “La tua determinazione e umiltà ti hanno sempre contraddistinto. Fiera e orgogliosa di te! Ora muoviti che abbiamo tanti progetti”. Ma non è finita qui. Poco dopo infatti Niveo e Rita si sono riabbracciati e si sono mostrati insieme sui social, per la gioia di tutti i fan che da sempre li sostengono.

Il cantante nel mentre ha già annunciato che a breve ci saranno delle importanti news e che tra qualche giorno arriverà nuova musica. Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Niveo e a Rita, che senza dubbio sono stati due degli allievi più amati di questa edizione.