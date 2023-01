NEWS

Andrea Sanna | 16 Gennaio 2023

Amici 22

Lo sfogo di Valeria Mancini di Amici 22

Il Capodanno-gate di Amici 22 continua ad attirare l’attenzione mediatica e i più si chiedono cosa sia realmente successo. I filmati non li abbiamo visti. La produzione ha deciso di non mandarli in onda, ma alcuni concorrenti del talent show hanno subito un provvedimento. Tra essi Valeria Mancini, la quale avrebbe dovuto affrontare da prima una sfida con un’aspirante cantante esterna, ma Lorella Cuccarini ha proposto come sfidante Cricca, il quale ha poi vinto.

Una scelta che ha molto diviso il pubblico da casa. Intanto sui social continuano a farsi largo vare teorie, del tutto infondate, su ciò che sarebbe accaduto quella notte. Valeria Mancini ha smontato una delle ipotesi emerse sui social, ma ci ha tenuto a intervenire con un video. Su TikTok è comparso un filmato in cui ha spiegato quanto segue:

“Ciao raga. Credo possiate immaginare la mia tristezza e l’amarezza di questi giorni. Il mio più grande sogno in pochissimo si è trasformato in un incubo che non auguro a nessuno di vivere. La sfida era una delle possibilità e io l’accetto, quello che non posso accettare è che io venga associata a supposizioni così gravi, che nulla hanno a che fare con la mia persona”.

A seguire Valeria Mancini ha detto che questo “dire non dire” non abbia fatto che peggiorare la situazione. La cantante sperava di poter vedere i filmati e ci ha sperato:

“Capisco anche la scelta di non farlo per tutela di minori. Ma sei video fossero stati mostrati si sarebbe vista la mia totale ingenuità e inconsapevolezza di tutto. Non sto qui a raccontare quello che è successo, perché non spetta a me. Nonostante questo sono stata io a pagarne le conseguenze, ma volevo ringraziarvi per i messaggi di supporto e di incoraggiamento, perché vi leggo e spero che un giorno la verità venga fuori”, ha detto Valeria.