NEWS

Nicolò Figini | 11 Gennaio 2023

Amici 22

Nuove squadre ad Amici 22 per la fase del Serale?

Il Serale di Amici 22 si sta avvicinando sempre di più. Nonostante di recente nel talent siano entrati dei nuovi concorrenti, i mesi che ci separano da questa importante fase si stanno accorciando. Verso la metà di marzo (ancora non abbiamo una data certa) vedremo Maria De Filippi presentare i ragazzi che hanno potuto accedere alla fase finale della trasmissione. Tante, tuttavia, ancora le incognite. Non sappiamo, infatti, quali saranno i giudici.

Nei mesi scorsi pare che Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto abbiano affermato di non aver tempo di ritornare a svolgere tale compito. Il primo a causa dei suoi nuovi e sempre maggiori impegni lavorativi in casa Rai, mentre il secondo aveva dichiarato: “C’è un momento per tutto, diciamo che ad Amici abbiamo già fatto due anni. Credo che la prima volta sia stata la prima volta che una giuria abbia avuto la riconferma. Piacerebbe forse trovare dei progetti interessanti. Bisogna vedere. Per il momento lavoro molto in America“. Ancora nessuna dichiarazione, invece, da Stash dei The Kolors.

Ma non finisce qui. Questo perché Blasting News ha lanciato un’indiscrezione secondo la quale Maria De Filippi potrebbe modificare le squadre degli insegnanti e scombinare le carte in tavola durante il Serale di Amici 22. Basandoci su quanto riporta il portale, infatti, pare vorrebbe creare una squadra composta da Alessandra Celentano e Arisa. L’altra, in questo modo vedrebbe Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro insieme. Per poi unire Rudy Zerbi ed Emanuel Lo. Sarà davvero così? Ovviamente si tratta di rumor e dobbiamo prendere con le pinze. Nonostante questo, pare improbabile che ciò avvenga.

Vedremo che cosa accadrà. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.