1 Amici 22: Emanuele Filiberto sarà giudice?

In questi ultimi due anni Emanuele Filiberto è stato grande protagonista del Serale di Amici nel ruolo di giudice esterno, accanto a Stash e Stefano De Martino. Nell’edizione numero 22 del talent show lo ritroveremo ancora? Il Principe ne ha parlato a Verissimo, dove ieri ha presenziato in qualità di ospite. Ha raccontato di aver trascorso degli anni belli in compagnia dei suoi colleghi di “poltrona” e di essere stato ben accolto anche da Maria De Filippi, alla quale vuole molto bene. Queste le sue parole:

“Abbiamo trascorso due anni con Stash e Stefano molto belli. Ci siamo divertiti tanto. Devo dire anche con Maria, che è una donna straordinaria, le voglio molto bene. Ci siamo divertiti”, ha detto sicuro. A quel punto Silvia Toffanin gli ha domandato se gli piacerebbe continuare. Da qui la risposta di Emanuele Filiberto:

“C’è un momento per tutto, diciamo che ad Amici abbiamo già fatto due anni. Credo che la prima volta sia stata la prima volta che una giuria abbia avuto la riconferma. Piacerebbe forse trovare dei progetti interessanti. Bisogna vedere. Per il momento lavoro molto in America, come abbiamo visto nel video. Stiamo lavorando in ristorante e stiamo aprendo anche altri posti. Imprenditore oltre che giudice? Sono prima imprenditore e forse dopo giudice. Sono una persona che vuole sempre andare avanti. Ho sempre voglia di nuovi stimoli”. (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

Una risposta sibillina quella di Emanuele Filiberto, che va ad aggiungersi al discorso fatto da Stefano De Martino qualche giorno fa. Non è quindi certo al 100% che lo rivedremo ancora nelle vesti di giudice del Serale di Amici 22. Ma mai dire mai!

Le notizie su Emanuele Filiberto non sono finite qui…