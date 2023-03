NEWS

Debora Parigi | 14 Marzo 2023

Amici 22

Sangiovanni tra gli autori dei nuovi inediti di Amici 22

Sono usciti a mezzanotte i nuovi inediti dei cantanti di Amici 22. Stiamo parlando dei brani che abbiamo sentito nel’ultima puntata del pomeridiano, quella andata in onda domenica 12 marzo. Questi pezzi possono essere ascolatiti dulle varie piattaforme digitali, inoltre li sentiremo molto anche durante il Serale.

E a proposito di nuove canzoni, l’ufficio stampa del programma di Maria De Filippi ha rilasciato il comunicato ufficiale per l’uscita di questi brani. E quindi abbiamo scoperto anche da chi sono stati scritti i pezzi e chi li ha prodotti. Nella lunga lista troviamo nomi molto importanti nella produzione, da Dardust a Canova passando da Takagi & Ketra.

Ma anche per quanto riguarda la scrittura, troviamo nomi importanti. Non tutti gli allievi di Amici 22 hanno scritto da soli i loro pezzi, come Angelina che è la sola autrice della sua “Mani vuote”. Qualcuno si è fatto scrivere da altri i brani, come ad esempio Cricca che ha tra gli autori (e anche come produttore) Riccardo Scirè. Altri allievi hanno avuto una scrittura a quattro mani e c’è chi ha collaborato con un ex allievo del talent.

Forse solo i più esperti hanno notato un nome famigliare nella lista qui sopra. Tra gli autori del brano di Piccolo G, “È normale”, c’è Giovanni Pietro Damian che altri non è che Sangiovanni. Il vincitore della categoria canto della ventesima edizione del programma ha collaborato con il nuovo allievo di Rudy Zerbi per la scrittura di questo pezzo che adesso vedremo se sarà apprezzato anche dal pubblico.

La prima puntata del Serale della 22^ edizione di Amici andrà in onda sabato 18 marzo alle ore 21.25 su Canale 5. La registrazione è prevista per giovedì 16 marzo. Tutte le puntate, infatti, saranno registrate tranne la Finale che andrà invece in onda in diretta. Questo perché sarà previsto anche il televoto del pubblico durante la gara.