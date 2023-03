NEWS

Andrea Sanna | 14 Marzo 2023

GF Vip 7

La sigla di Mare Fuori al GF Vip 7

Mare Fuori è sbarcato anche al GF Vip 7! Leggendo questa frase vi starete domandando che significa quanto abbiamo detto. Ebbene è molto semplice. Nella giornata di oggi la regia per dare il buongiorno ai vipponi, come sempre, ha regalato un po’ di musica. Si passa da un genere all’altro. Quando improvvisamente si è sentita nelle casse una canzone, che inizia così:

“Appiccio n’ata sigaretta

Allà ce sta mammà che chiagne, nun dà retta

Cu ‘sta fatica mo c’accattammo pure ‘a Reggia ‘e Caserta

So’ cresciuto ‘mmiez’a via, ‘o ssaccio chello che m’aspetta (Ehi)”.

Brano, dal titolo ‘O mar for, che è noto al grande pubblico per essere la sigla ufficiale dell’amata serie di Rai 2, Mare Fuori. Il pezzo, che è diventato un vero e proprio successo e questa mattina abbiamo avuto modo di ascoltare anche al GF Vip, è scritta dal compositore Stefano Lentini con Lolloflow e Raiz. A cantarla invece è Icaro, nome d’arte di Matteo Paolillo. Quest’ultimo proprio nello show interpreta uno dei detenuti del carcere minorile di nome Edoardo.

Chiaramente l’accaduto ha provocato diverse reazioni tra i telespettatori che, in quel preciso istante, stavano guardando la diretta del GF Vip 7 su Mediaset Extra. “La sigla di Mare Fuori al GF, il multiverso”, ha scritto qualcuno. “Oddio, ma in che senso, è un montaggio?”, c’è chi ha scherzato su con una frase celebre “Oriana 36 ore prima dell’arresto”, vista l’inquadratura sulla vippona. Insomma il web si è davvero sbizzarrito!

Ricordiamo tra l’altro che ieri sera è andata in onda la quarantunesima puntata del GF Vip 7, con tanti colpi di scena. Su tutti il ritorno in Casa di Andrea Maestrelli dopo l’eliminazione, poiché il vippone ha pescato il biglietto del bussolotto con esito positivo. O ancora le sorprese per il compleanno di Antonella Fiordelisi e il racconto di Oriana Marzoli, così come tante e numerose dinamiche della Casa.

Infine facciamo presente che è aperto un televoto per scegliere il secondo finalista di questa edizione del GF Vip 7. Novella2000.it ha anche aperto un sondaggio per chiedervi un parere su chi mandare in finale!

