Vincenzo Chianese | 19 Febbraio 2023

Amici 22

Oggi Emanuel Lo seguirà la puntata di Amici 22 in collegamento da casa: ma cosa è accaduto e perché il professore è assente in studio?

Emanuel Lo assente ad Amici 22

È appena iniziata una nuova puntata di Amici 22, e oggi non mancheranno le emozioni all’interno del talent show di Maria De Filippi. Come ci hanno rivelato le anticipazioni infatti ben tre nuovi allievi conquisteranno l’accesso al Serale, unendosi a Ramon e Isobel che già da qualche settimana hanno ottenuto la maglia d’oro. In attesa di scoprire cosa accadrà, fin da subito è stata notata l’assenza di Emanuel Lo in studio. L’insegnante di ballo infatti oggi parteciperà alla puntata in collegamento da casa, e naturalmente in molti si sono chiesti cosa fosse accaduto.

Ma perché dunque Emanuel non è presente in studio? La risposta sembrerebbe essere semplice. Il professore è infatti malato, e di conseguenza non è riuscito a raggiungere gli studi Elios in occasione della puntata.

Tuttavia Emanuel Lo resterà in collegamento da casa per tutto il pomeriggio, seguendo passo dopo passo tutto quello che avviene ad Amici 22. Nel mentre oggi l’insegnante, sempre come ci hanno rivelato le anticipazioni, proporrà una gara di improvvisazione tra i ballerini, e di certo ne vedremo di belle.

Ma cosa accadrà dunque e chi saranno i tre allievi che accederanno al Serale? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre seguiteci per tante altre news sul talent show di Maria De Filippi, e non solo.