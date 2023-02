NEWS

Nicolò Figini | 19 Febbraio 2023

C'è Posta per te

Renato Zero ha commentato la scelta di aver mandato la puntata di C’è Posta per Te con lui ospite durante il Festival di Sanremo

Molto presto Renato Zero tornerà in tour con una serie di concerti in gran parte dell’Italia. Nella giornata di ieri si è tenuta la presentazione nel quale ha spiegato come sarà strutturato l’evento, ovvero un faccia a faccia tra chi era e chi è oggi. In tale occasione ha anche commentato la scelta che Mediaset ha fatto mandando in onda la puntata di C’è Posta per Te in cui lui è ospite durante la finale del Festival di Sanremo 2023. Queste le sue parole riportare anche da adnkronos:

“Sono un professionista, una persona perbene, mai fatto speculazioni. Ero stato interpellato da Amadeus per Sanremo: ma prima di andare al Festival devi preparare tutta l’artiglieria, mentre per andare da Maria basta indossare un ‘tailleurino’ e una scarpetta lucida con il tacco, è meno impegnativo. Che Mediaset abbia deciso di mandarmi in trincea, l’ho trovato un po’ fuori posto“.

Bisogna anche dire che il programma di Maria De Filippi ha sempre giocato bene le sue carte schierando gli ospiti giusti contro la concorrenza, secondo una gara all’ascolto che è pacificamente accettata da tutti. Ad ogni modo, festeggiare il suo ritorno in tour, quindi, Renato Zero era stato chiamato da Amadeus. Tuttavia ha preferito rifiutare perché troppo impegnativo rispetto al programma di Canale 5. L’artista ha però fatto una promessa: “Se il prossimo anno sarò nuovamente invitato ad andare al ‘Festival di Sanremo’, ci farò un pensierino“. Voi sareste felici? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

