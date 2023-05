NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Maggio 2023

Amici 22

Le parole di Isobel dopo Amici 22

Sono trascorse alcune ore dalla finale di Amici 22, che come sappiamo si è conclusa con la vittoria di Mattia. Nel mentre i finalisti di questa edizione sono tornati alle loro vite di sempre e finalmente hanno riabbracciato le persone a loro care. Di certo una delle protagoniste più amate del programma quest’anno è stata Isobel, che col suo talento e la sua dolcezza ha conquistato il cuore del pubblico. Proprio nel corso della finale per la ballerina sono arrivate ben tre offerte di lavoro, e dopo l’eliminazione la Kinnear ha rilasciato le sue emozioni a caldo. Ai microfoni di WittyTv infatti Isobel ha parlato della sua esperienza all’interno del talent show, e in merito ha affermato:

“Sono molto contenta per come ho ballato. Se c’è una cosa che ho imparato qui ad Amici è che posso essere fiera di me stessa. E stasera sono molto fiera di me stessa. Ho scoperto che Amici esiste quando avevo 15 anni e da quel momento era il mio sogno, come ho detto un sacco di volte, però è la verità. Voglio dire a me stessa: ‘mai smettere di credere ai tuoi sogni e mai permettere a una persona di dire che non è possibile. Tutto è possibile in questo mondo’. L’ho detto forse cento volte però non mi aspettavo di essere qui in Italia, vivendo il mio sogno qui ad Amici”.

E ancora Isobel dopo la finale di Amici 22 ha aggiunto:

“Non ci credo che siamo arrivati alla fine, però sinceramente spero che questo sia solo l’inizio. Ringrazio tutti voi per aver vissuto questa esperienza con me ogni giorno. Non potrei essere più felice. Secondo me un pezzo del mio cuore sarà sempre qui ad Amici, perché rappresenta tutto per me. Il mio passato ma anche il mio futuro, quindi grazie”.

Non resta che fare un enorme in bocca al lupo a Isobel, che senza dubbio dopo Amici 22 farà ancora parlare di sé.