Nicolò Figini | 1 Marzo 2023

Amici 22

Quando torna in onda Amici 22?

Alcuni giorni fa è scomparso Maurizio Costanzo. Questa perdita improvvisa ha scosso l’Italia intera e, per rispetto anche verso Maria De Filippi, tutti i suoi programmi si sono fermati. Stiamo, quindi, parlando di C’è Posta per Te, Uomini e Donne e Amici 22. Il primo dovrebbe tornare in onda nella giornata di sabato 4 marzo 2023. Per quanto riguarda gli altri due dobbiamo fare un passo indietro.

Partendo da Uomini e Donne le registrazioni sono state annullate e ancora non sappiamo quando riprenderanno. Si ricomincerà dall’imminente scelta di Federico. La regolare programmazione, dopo la sospensione di una settimana, dovrebbe però ripartire da lunedì 6 marzo 2023.

Ma quando torna in onda Amici 22? A rivelare le sorti del talent di Canale 5 ci ha pensato l’influencer Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram: “Per quanto riguarda Amici, domenica questa andrà in onda la puntata che è stata registrata settimana scorsa. Mentre l’ultima puntata del pomeridiano verrà registrata venerdì e andrà in onda domenica 12. Da sabato 18 il Serale”. Ecco, quindi, svelato il mistero della programmazione Mediaset.

Il daytime, allo stesso, modo pare che ritornerà in onda da lunedì 6 marzo. Per il resto della corrente settimana, invece, vedremo ancora dei cambiamenti. Per esempio nella giornata di ieri è stata trasmessa la replica della seconda puntata di Buongiorno mamma 2. Mentre oggi pomeriggio si allungherà la soap opera turca Terra Amara. Questa situazione dovrebbe rimanere invariata fino al weekend. Al momento questo è tutto. Nel caso in cui dovessimo avere altre informazioni non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile.

