Amici 22, Ramon si esibirà a teatro con Carola Puddu e Rita Pompili

Vincenzo Chianese | 30 Aprile 2023

Amici 22

Dopo Amici 22, Ramon sarà protagonista di uno spettacolo a teatro

Sono trascorsi alcuni giorni da quando Ramon ha lasciato Amici 22, tornando così alla sua vita di sempre. Prima di varcare per l’ultima volta la porta della casetta però per il ballerino c’è stata una sorpresa inaspettata. L’ex allievo della Celentano ha infatti ricevuto un contratto di lavoro di sei mesi con la Complexion Contemporary Ballet di New York. In attesa della partenza per gli Stati Uniti, tra qualche settimana Ramon tornerà a esibirsi, in occasione di uno speciale Gala di Danza Classica e Contemporanea che lo vedrà protagonista sul palco di uno dei Teatri più importanti d’Italia, quello degli Arcimboldi di Milano, dove ha fatto le sue prime esperienze artistiche. Ma non solo.

Proprio nel corso di questa serata evento dedicata al ballerino, che si terrà il prossimo 27 maggio, Ramon si esibirà con due ex protagoniste di Amici, entrambe allieve della Celentano. Di chi parliamo? Di Carola Puddu e di Rita Pompili. I tre artisti così per la prima volta danzeranno insieme, e a loro si uniranno anche alcuni allievi dell’Accademia Ucraina di Balletto.

In attesa di questa serata speciale, nelle ultime ore Ramon è stato ospite a Verissimo, e nel corso dell’intervista non ha potuto fare a meno di parlare del rapporto con Alessandra Celentano, sua maestra ad Amici 22. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Ho un caratterino, se penso una cosa la devo dire per forza un po’ come lei. Abbiamo lo stesso carattere, c’era sempre il confronto. So che comunque è una persona che sa anche ascoltare. Mi ha sempre ascoltato e abbiamo sempre chiarito sui miei pensieri e sui suoi“.

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Ramon per la sua carriera e per questo atteso spettacolo teatrale.