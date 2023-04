NEWS

Vincenzo Chianese | 23 Aprile 2023

Amici 22

Ecco chi è stato eliminato da Amici 22

È appena terminata la sesta puntata del Serale di Amici 22, e anche stasera come al solito tante sono state le emozioni alle quali abbiamo assistito. Non è mancata naturalmente una nuova eliminazione, e ormai il cerchio inizia a stringersi sempre di più. Tra sole tre settimane infatti ci sarà la finale di questa edizione e finalmente sapremo chi sarà a vincere il talent show di Maria De Filippi. Ma andiamo a rivedere cosa è accaduto stasera e chi ha lasciato il programma a pochi passi dall’ultima puntata.

La prima manche, come abbiamo visto, si è svolta tra la squadra di Arisa e di Raimondo Todaro e quella di Alessandra Celentano e di Rudy Zerbi. A vincere sono stati i primi due e a finire al ballottaggio per l’eliminazione è stato Ramon. In seguito Arisa e Raimondo hanno sfidato Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che hanno vinto la seconda manche. A finire al ballottaggio è stato così Mattia. Infine nel corso della terza manche, Lorella ed Emanuel hanno affrontato Alessandra e Rudy. A vincere sono stati la Celentano e Zerbi, e Cricca è finito al ballottaggio.

A quel punto i due ballerini e il cantante si sono nuovamente esibiti, e il primo a salvarsi è stato Mattia. Ramon e Cricca invece hanno scoperto il loro destino solo in casetta. Ma cosa è accaduto dunque e chi è l’eliminato della sesta puntata del Serale di Amici 22? A lasciare la trasmissione è stato Ramon.

Il ballerino così per volere dei giudici ha abbandonato il programma, mentre Cricca avrà modo di proseguire il suo percorso. Tuttavia per Ramon c’è stata una bellissima sorpresa: una proposta di lavoro di 6 mesi con la compagnia Complexions Contemporary Ballet di New York.